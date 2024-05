Представители Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по оценке потребностей посещают Грузию

Представители Миссии по оценке потребностей Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ) находятся с визитом в Грузии. Они уже провели отдельные встречи с оппозиционными депутатами от парламентских групп «Гирчи», «Еврооптимисты», «За национально-демократическое государство», «Лело – партнерство с Грузией» и «Граждане».

Согласно пресс-релизу парламента, основной темой обсуждения была предвыборная ситуация в стране. «Мы говорили о той среде, которая создана сегодня в Грузии в контексте шагов, предпринятых властями против демократии. Членов миссии интересовало, какие проблемы существуют в предвыборный период, и я проинформировала гостей о практических вызовах и давлении, которое власть оказывает не только на активистов оппозиции, но и на свободных граждан Грузии, – заявила депутат Ана Нацвлишвили от партии «Лело за Грузию».

Депутат Ника Мачутадзе от политической группы «За национально-демократическое государство» заявил, что они попросили западных партнеров поработать с правительством и правящей партией относительно системы электронного голосования, чтобы «грузинская эмиграция и диаспора более активно участвовали в проводимых в Грузии выборах».

«Мы также говорили о том, что присутствие международных наблюдателей на выборах имеет решающее и самое важное значение для того, чтобы «Грузинская мечта» не имела возможности каким-либо образом фальсифицировать выборы», – заявила депутат Кетеван Туразашвили от партии «Граждане» после встречи.

Что касается встречи с партией «Гирчи», депутат Александр Раквиашвили заявил, что «фактически мы затронули все вопросы, которые напрямую связаны с выборами и днем ​​выборов. Мы говорили о механизме подсчета голосов и проблемах, связанных с избирательной средой».

«По словам Хатии Деканоидзе, предвыборная обстановка в Грузии очень сложная, поскольку все структуры государства захвачены «Грузинской мечтой»», – говорится в пресс-релизе Парламента, распространенном после встречи Хатии Деканоидзе от «Еврооптимистов» и представителей миссии.

Материал будет обновляться…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)