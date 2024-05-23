Энтони Блинкен, госсекретарь США. Фото: Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images
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Госсекретарь Блинкен ожидает действий США по закону об «иноагентах»

Civil.ge Send an email 23/05/2024 - 10:40
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На слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что ожидает, что США «примут меры» в связи с законом об «иностранных агентах».

Отвечая на вопрос конгрессмена Билла Китинга о ситуации в Грузии, Блинкен заявил, что его очень беспокоит закон об «агентах», который аналогичен российскому законодательству. «Думаю, это явно противоречит желанию абсолютного большинства грузин двигаться в направлении Евросоюза и интеграции в Евросоюз», – отметил он.

Госсекретарь также сказал: «мы очень внимательно рассматриваем, что мы можем сделать в ответ на это, и я ожидаю, что мы примем меры. ЕС рассмотрит влияние (закона) на процесс вступления Грузии; Поэтому я надеюсь, что из-за влияние этого закона наступят определенные последствия».

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Civil.ge Send an email 23/05/2024 - 10:40
0 1 minute read

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