Госсекретарь Блинкен ожидает действий США по закону об «иноагентах»

На слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что ожидает, что США «примут меры» в связи с законом об «иностранных агентах».

Отвечая на вопрос конгрессмена Билла Китинга о ситуации в Грузии, Блинкен заявил, что его очень беспокоит закон об «агентах», который аналогичен российскому законодательству. «Думаю, это явно противоречит желанию абсолютного большинства грузин двигаться в направлении Евросоюза и интеграции в Евросоюз», – отметил он.

Госсекретарь также сказал: «мы очень внимательно рассматриваем, что мы можем сделать в ответ на это, и я ожидаю, что мы примем меры. ЕС рассмотрит влияние (закона) на процесс вступления Грузии; Поэтому я надеюсь, что из-за влияние этого закона наступят определенные последствия».

