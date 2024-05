Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили на пресс-конференции 20 мая в очередной раз говорил о том, почему необходимо принять закон об «иностранных агентах», назвав вето президента «насмешкой» над гражданами Грузии, и отметил, что разговоры западных правительств о возможно введении санкций против грузинских чиновников являются «российской тактикой».

Комментируя западную критику закона об «иностранных агентах», Папуашвили еще раз повторил обвинение правящей партии в том, что Евросоюз относится к Грузии «несправедливо», и заявил, что Еврокомиссия принимает тот же закон и в то же время «высокомерно относится» к Грузии. По его словам, это пример иностранного вмешательства и поэтому закон должен быть принят. Его также спросили о заявлении лидеров Франции и Германии, призывающих к отмене закона. По мнению Папуашвили, это несправедливость, поскольку в обеих странах действуют подобные законы, которые являются «более строгими».

Папуашвили еще раз заявил, что деньги европейских налогоплательщиков используются для финансирования политических партий и радикальных групп в Грузии, и что в интересах европейцев сделать этот вопрос прозрачным. Глава Парламента отметил, что когда он поднимает этот вопрос на встречах с европейскими лидерами, они признают, что их деньги используются для финансирования таких групп, как «Дроа» и «Позор», для реализации политических проектов.

Папуашвили подчеркнул, что европейские средства используются для оплаты штрафов людям, нападающим на полицию и Парламент, что, по его словам, было бы проверено и прозрачно, если бы в Грузии были настоящие неправительственные организации. По его словам, именно это и мотивирует насильников.

Комментируя вето президента на закон об «”иностранных агентах», Папуашвили заявил, что замечание президента Зурабишвили (в ее мотивационных замечаниях) о том, что этот закон будет действовать только один день, является «насмешкой» над грузинами и что президент не считает себя гражданином этой страны, а Конституция не является ее Конституцией. Папуашвили подчеркнул, что иностранный интерес к этому закону еще раз подтверждает, что это действительно грузинский закон, «это один из самых грузинских законов, которые принимает этот Парламент», и добавил: «поэтому, конечно, мы преодолеем вето».

Что касается планов интеграции в Евросоюз и того, как это произойдет в условиях этого закона, который Евросоюз резко критикует, Папуашвили повторил версию о том, что в прошлом году именно европейские лидеры заявили, что Грузия не получит статуса кандидата, если бы она не ввела санкции против России после ее вторжения в Украину и не помиловала бы экс-президента Михаила Саакашвили.

Папуашвили также рассказал об экономических результатах, упомянутых главой Центра экономической политики и исследований Нино Евгенидзе на BBC. По его словам: «Эта конкретная НПО сама является организатором акций… акции, которые перекрывают улицу, создают определенные неудобства для граждан и бизнеса. То есть она сама создает дискомфорт, а потом выходит на телевидение и говорит, что из-за этого дискомфорта могут возникнуть экономические проблемы. То есть она сама создала проблему и потом сама жалуется на эту проблему. Она сама привезла иностранных министров, вывела их на антиправительственный митинг и заставила аплодировать грузинский народ этим людям, вышедшим на митинг против демократически избранного народом правительства. Прямо этим поступком они вмешались в нашу душу и сердце, в наш суверенитет, в нашу независимость».

Папуашвили также заявил, что эти представители неправительственных организаций «являются потомками тех людей, которые в ранние времена ездили в столицы разных стран и оттуда требовали отправить армию для устранения их конкурентов. Это потомки людей, которые бегали в Москву во времена Советского Союза, чтобы доносить на своих конкурентов… Они просто заменили Москву и другие города Брюсселем и Вашингтоном. Они бегают в эти города, чтобы доносить на страну и каким-либо способом вызвать дождь санкций».

Что касается санкций, Папуашвили заявил, что введение санкций в отношении Грузии является российской тактикой, и если западные лидеры решат это сделать, они будут использовать «российские методы» для влияния на внутренние события страны.

