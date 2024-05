Премьер-министр обвиняет президента в «блокировании дискуссии» своим вето на законопроект об «иноагентах»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства 20 мая отреагировал на наложение президентом Саломе Зурабишвили 18 мая вето на законопроект об «иностранных агентах» и заявил, что она «закрыла все пространство для здоровой дискуссии». Кобахидзе также заявил: «наше предложение международным партнерам заключалось в использовании процедуры вето для сопоставления позиций, однако Саломе Зурабишвили грубо наложила вето на закон».

Кобахидзе отметил, что более 60% населения поддерживают закон, и добавил, что более 80% населения поддерживают прозрачность неправительственных организаций. В этом контексте он раскритиковал оппозицию и заявил, что оппоненты делают все, чтобы помешать здоровой дискуссии по законопроекту. «Также я лично предлагал дипломатам принять участие в публичном обсуждении этого законопроекта, но, к сожалению, ответа не последовало», – добавил он.

Кобахидзе также заявил, что оппозиция хочет, чтобы Грузия разделила судьбу Украины. «На фоне войны в Украине политики и чиновники греют руки, процветает коррупция, отменены выборы, политический плюрализм, свобода СМИ, все, что связано с понятием демократии в целом. Представители коллективного «Национального движения» всему этому завидуют», – сказал глава правительства.

Помимо разговора негативных последствий продолжающейся войны России с Украиной, Кобахидзе также рассказал об успехах правительства Грузии в преодолении безработицы и назвал Национальное движение «партией ненависти».

Значительную часть своего вступительного слова премьер-министр посвятил вопросу субсидирования авиабилетов на рейсы, предназначенные для участия в Чемпионате Европы по футболу в Германии. Как отметил Кобахидзе, прямые рейсы будут обеспечены примерно для 2000 болельщиков из международного аэропорта Тбилиси, а примерно для 1000 болельщиков – из международного аэропорта Кутаиси.

Он также сообщил, что компенсация участвующей в чемпионате сборной Грузии по футболу увеличится с запланированных 850 тысяч лари до 3 миллионов лари.

Президент Саломе Зурабишвили заявила 18 мая, что наложила вето на законопроект об «иностранных агентах». По ее словам, «этот закон по своей сути, по духу является российским законом, который противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам и тем самым представляет собой препятствие на нашем европейском пути». Он также повторил, что закон не подлежит никаким изменениям и что его следует отменить.

76 голосов достаточно, чтобы преодолеть вето президента. Парламент будет закрыт на весеннюю сессию с 28 июня по сентябрь. Соответственно, сейчас главный вопрос заключается в том, решится ли «Грузинская мечта» преодолеть вето, или вопрос будет отложен до сентября.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)