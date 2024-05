В Службе защиты персональных данных заявляют, что необходимы нормативные разъяснения в законе об «иноагентах»

Служба защиты персональных данных Грузии 19 мая опубликовала заявление, в котором не говорится, что законопроект об «иностранных агентах» противоречит законодательству о защите персональных данных, но указывается, что в этом отношении имеются серьезные недостатки. В службе утверждают, что власти должны принять нормативные акты для исправления этих недостатков.

Отмечая, что в статье 2 закона «четко определено, что субъектом, проводящим интересы иностранной силы, является только организация», в службе заявляют, что «отдельные нормы законопроекта содержат запись об обработке персональных данных (включая данные особой категории). В заявлении указывается, что для законности любого процесса обработки персональных данных необходимо соблюдение требований, предусмотренных Законом «О защите персональных данных», обеспечение технических и организационных мер безопасности при обработке данных, а также субъекты данных должны иметь возможность реализации всех прав, определенных Законом Грузии «О защите персональных данных».

Служба защиты персональных данных отмечает, что «в целях обеспечения осуществления деятельности, основанной на целях законопроекта, целесообразно, чтобы посредством конкретных правовых актов, разработанных Министерством юстиции Грузии были урегулированы процессы обработки данных, оставшиеся за пределами законопроекта», что подразумевает – хотя прямо и не говорит – что Закон «О прозрачности иностранного влияния» не соответствует критериям, установленным Законом «О защите персональных данных».

Хотя «Грузинская мечта» и утверждала, что закон распространяется только на юридических лиц, 17 мая выяснилось, что закон косвенно распространяется и на физических лиц. В частности, в окончательную редакцию спорного закона об «иностранных агентах», принятую Парламентом 14 мая в третьем, окончательном чтении, были внесены изменения, которые теперь предусматривают штрафы для физических лиц за нераскрытие данных об агентах «иностранного влияния».

Другие вопросы

В заявлении также говорится и о других вопросах, связанных с законом, которые входят в компетенцию службы.

Что касается телефонных звонков с угрозами, поступивших в адрес оппонентов власти и активистов, в службе заявили, что уже обратились к операторам мобильной связи с просьбой предоставить информацию о принадлежности конкретных телефонных номеров и осуществляемой через них коммуникации.

Что касается вопроса о создании баз данных, озвученного председателем Парламента Шалвой Папуашвили, в службе заявили, что, учитывая, что в нынешней ситуации базы данных не созданы, у службы отсутствует возможность предварительно оценить законность обработки личной информации через базу данных. По заявлению службы, при создании такой базы «лица, ответственные за обработку данных/уполномоченные на обработку», должны руководствоваться нормами Закона «О защите персональных данных».

