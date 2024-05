Замечания президента против закона «О прозрачности иностранного влияния»

В соответствии с конституционными положениями, президент Саломе Зурабишвили в установленном порядке представила мотивированные замечания против закона «О прозрачности иностранного влияния», принятого 14 мая 2024 года. Civil.ge ознакомился с текстом ее замечаний и представляет краткое изложение по пунктам:

Закон досконально повторяет дух российского законодательства. Он идентичен проекту, отозванному 10 марта 2023 года, и простая замена термина «агент» в его юридическом определении на термин «действующий в иностранных интересах» – не меняет его юридического смысла, который, согласно выводам БДИПЧ/ОБСЕ, противоречит основным правам и свободам человека.

Закон является антиконституционным, поскольку: противоречит статье 22 Конституции – «Свобода объединений». Закон принуждает организации регистрироваться в качестве проводников интересов иностранной силы, т.е. агентами. Принуждение к такому самопризнанию приводит к их стигматизации. Закон создает все условия для ограничения деятельности организации и в конечном итоге ее упразднения. противоречит статье 15 Конституции – «права на неприкосновенность частной и семейной жизни, личного пространства и коммуникации». Закон устанавливает, в том числе, обязанность предоставлять специальные категории персональных данных, что нарушает конституционные права человека на защиту своего личного и семейного пространства от любого необоснованного вмешательства. В этом плане закон служит интимидации и внушению страха. противоречит статье 11 Конституции – «право на равенство». Закон является дискриминационным, поскольку он охватывает только определенный сегмент объединений, и нет обоснований, почему он различает некоммерческие организации по признаку получения иностранного финансирования. Оценивая действующее в Венгрии законодательство, Европейский суд правосудия (CILL) пришел к выводу, что делать различия между юридическими лицами в Венгрии по источнику финансирования представляет собой косвенную дискриминацию. противоречит статье 78 Конституции – «Интеграция в европейские и евроатлантические структуры» . Закон по своей форме и содержанию представляет собой реальное препятствие на пути европейской интеграции Грузии. Позиция официальных структур Евросоюза ясна – закон противоречит европейским ценностям и требованиям, предъявляемым к стране со статусом кандидата на членство в ЕС. Закон прямо противоречит возложенной Конституцией обязанности на конституционные органы принимать все меры страны для интеграции в Евросоюз.



Президент приходит к выводу, что «улучшить этот закон невозможно», поскольку он «антиконституционный, а значит, антигрузинский, антиевропейский и антидемократический». Поэтому, заключает президент, нет альтернативы отзыву этого закона в соответствии с волей грузинского народа.

Она предлагает прекратить действие закона в кратчайшие сроки после его принятия и поэтому вносит изменения в последнюю статью принятого закона (статья 11, пункт 2), изложив ее в следующей редакции: «Настоящий закон в силу в течение одного дня со дня его вступления в силу».

По теме:

This post is also available in: English (Английский)