В Тбилиси состоялось шествие в связи с Днем «святости семьи и уважения к родителям»

17 мая Грузинская Православная Церковь отметила День «святости семьи и уважения к родителям» по всей стране, в том числе в Тбилиси. Мероприятие началось у церкви Кашуети на проспекте Руставели и продолжилось шествием к собору Святой Троицы (Самеба).

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе, председатель Парламента Шалва Папуашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе присоединились к шествию в знак поддержки со стороны властей. В то же время, 15 мая правительство официально объявило этот день национальным праздником и выходным в 2024 году.

17 мая 2013 года группы ЛГБТ собрались, чтобы отметить Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией (IDAHOT), но подверглись нападению со стороны агрессивных групп, включая представителей православного духовенства. В следующем году Патриарх Грузинской Православной Церкви Илия II объявил 17 мая Днем святости семьи, который с тех пор отмечается вот уже 10 лет.

На этот раз к собравшимся на проспекте Руставели людям обратился местоблюститель Патриарха ГПЦ митрополит Шио Муджири. В частности, он отреагировал на развитие событий вокруг закона об «иностранных агентах»: «мы с большой болью следили за тем противостоянием, напряженностью, которое имело место и которое было связано и связано с принятием нашим Парламентом «закона о прозрачности». Среди сторонников и противников этого закона есть члены Церкви, есть наши духовные дети, среди них много молодежи. Поэтому нас все это особенно огорчает и мы часто думаем, как преодолеть этот конфликт в нашей стране», – сказал он, добавив, что «только любовь может объединить разделенных, противостоящих друг другу людей и объединить их волю».

Тысячи граждан в постоянном режиме протестуют против уже принятого в третьем чтении законопроекта. Однако во избежание возможной конфронтации проведение акции протеста против закона сегодня не планируется.

