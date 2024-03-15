В Баку прошел трехсторонний Министериал Грузия-Азербайджан-Турция
15 марта в Баку прошел трехсторонний Министериал с участием Грузии, Азербайджана и Турции. По информации МИД Грузии, стороны обсудили ряд вопросов, включая политику, торговлю, экономику, энергетику, сельское хозяйство, транспорт, культурную и гуманитарную сферы. По итогам Министериала стороны подписали Бакинскую декларацию.
В МИД Грузии заявили, что на встрече основное внимание уделялось ходу и реализации проектов общего транзита и энергетики. «Стороны отметили важность полной реализации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в ближайшем будущем, а также важность трехстороннего сотрудничества на фоне актуализации международного значения вопроса Среднего коридора», – об этом говорится в пресс-релизе МИД.
Стороны дали положительную оценку «успешному отраслевому сотрудничеству в трехстороннем формате и регулярным встречам по направлениям парламентов, обороны, экономики и других сферах».
«Стороны еще раз положительно оценили широкий спектр сотрудничества, основанного на принципах дружбы, взаимопонимания, уважения и поддержки суверенитета и территориальной целостности друг друга», – сообщили в МИД Грузии. Согласно той же информации, стороны Турции и Азербайджана поздравили Грузию с получением статусы страны-кандидата в члены ЕС.
Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили также провел двусторонние встречи со своими коллегами.
«Это масштабная комплексная платформа, которая основана на дружбе и способствует укреплению мира, безопасности и благополучия во всем регионе», – написал Дарчиашвили в Twitter после встречи.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что «приняв Бакинскую декларацию, мы подтвердили нашу приверженность дальнейшему расширению регионального сотрудничества, основанного на взаимном уважении и доверии».
«С момента нашей последней встречи до сегодняшнего дня у нас появилась совершенно новая перспектива. На сегодняшней встрече мы (обсудили) эту новую ситуацию в нашем регионе и обсудили пути дальнейшего развития нашего сотрудничества. Впереди у нас есть реальная возможность сделать Южный Кавказ зоной мира, стабильности и общего благополучия», – заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции, добавив, что с Грузией и Азербайджаном достигнуто соглашение «об углублении успешного сотрудничества» в области энергетики и связности.
Следующий Министериал пройдет в Турции в 2025 году.
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