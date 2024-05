Президент Грузии, министры ИД стран Балтии и Исландии сделали совместные заявления

15 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили и министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии и Исландии сделали совместные заявления относительно принятия законопроекта об «иностранных агентах». На пресс-конференции, которой предшествовали встречи министров, президент говорила о плане дальнейших действий, а министры подчеркнули свою поддержку евроинтеграции Грузии и выразили надежду, что закон будет отменен в ближайшее время.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила европейских партнеров, которые всегда поддерживали европейское будущее страны, и рассказала о тяжелом бремени, которое решение правящей партии принять закон ляжет на стремления Грузии к интеграции в ЕС. Президент подчеркнула, что правительство не учло волю народа и советы международных партнеров и приняло решение в одностороннем порядке. Она также отметила, что этим решением Грузия отклонилась от пути в ЕС, половину которого она уже прошла.

«Это попытка, на которую народ, общество Грузии ответили практически 30 днями ежедневных выступлений и фиксированием своей позиции. Это доказывает, что цифры, о которых мы все говорили, 80-85% нашего общества поддерживает европейское будущее, были не просто цифрами, и это реальность, которую мы видим каждый день, и мы все можем этим по-настоящему гордиться», – заявила Зурабишвили, – «Это доказательство того, что это общество действительно стоит за европейские ценности. Демократия и свобода – это европейские ценности, за которые боролась Грузия. С этими ценностями и таким отношением это общество никогда не вернется под российское давление».

«Мы говорили о дальнейших шагах. Я совершенно определенно объяснила представителям наших дружественных стран, что ни при каких обстоятельствах не буду вступать в какие-то фейковые, искусственные, лживые переговоры с наложением вето – нет и никогда!!! Потому что я не предам существующий в стране дух, который нуждается в том, чтобы путь был открыт. Я буду открывателем этого пути, а не одной из форм отхода с этого пути.

Это послание наши друзья отнесут всюду, где это необходимо, чтобы никто не подумал, что президента Грузии можно каким-то образом использовать для спасения этой власти. Сегодня этот вопрос не является вопросом, вопрос спасения Грузии – это вопрос», – сказала президент.

Говоря о планах на будущее, президент заявила: «вопрос спасения Грузии стоит сегодня на повестке дня». По словам президента, она представила «нашим друзьям наши планы на будущее, какой должна быть европейская платформа, над которой я работаю несколько недель, которая сформирована и которую я официально представлю нашему населению, но все знают, что это сочетание решений, которые приведут Грузию к выборам – вместе и мобилизованно, которые вернут Грузию на ее путь с этими выборами».

В начале своего заявления министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что они являются «ближайшими друзьями Грузии», «друзьями, которые заботятся о Грузии и ее народе, которые заботятся о европейском будущем Грузии». Он отметил, что в последние недели Грузия вновь оказалась в заголовках СМИ из-за спорного закона Парламента о «прозрачности иностранного влияния», применения совершенно неприемлемой силы против протестующих, организованной кампании запугивания неправительственных организаций и активистов, «но также из-за несравненной силы, которую проявил народ, который был неудержим, несмотря на насилие и запугивание, не позволили ввести себя в заблуждение антизападной пропагандой, его европейские стремления были услышаны и стали более наглядными».

«В свободном мире верховенство закона, права человека, основные свободы, а также гражданское общество являются критическими активами, а не обязательствами. Только недемократические режимы рассматривают репрессии как способ сохранить власть. Я искренне надеюсь, что Грузия не окажется на этом скользком пути. Первая цель нашего приезда сюда – выразить поддержку и солидарность всем, кто борется за демократический и европейский выбор Грузии, за европейское будущее Грузии», – сказал министр.

Он выразил поддержку европейским стремлениям Грузии и заявил, что «вторая цель – дать очень четкий сигнал представителям правящей партии, как в Парламенте, так и в правительстве, о рисках и тяжелых последствиях, с которыми Грузия столкнется, если они продолжают идти этим очень опасным курсом».

«Грузия уже многого добилась на пути интеграции в Евросоюз. Вы никогда не были ближе к началу переговоров о вступлении в ЕС, чем в декабре прошлого года. После того, как было принято решение о предоставлении статуса кандидата Грузии с тем пониманием, что она учтет остальные рекомендации. Однако ни прошлые достижения, ни будущие перспективы нельзя считать само собой разумеющимися, потребовались многие годы и большие усилия, хотя все можно потерять в мгновение ока», – заявил министр.

По его словам, министры считают своим долгом информировать общественность о рисках, которые повлечет за собой закон: «позвольте мне быть предельно ясным. Принятие закона об «иностранных агентах», а также репрессии против грузинского гражданского общества остановят дальнейшее продвижение Грузии по пути в Евросоюз и НАТО. Если это произойдет, вся ответственность ляжет на правительство Грузии. Однако еще не поздно. Мы слышали от госпожи президента, что она планирует наложить вето на закон, и это выход для правительства, чтобы вообще отменить эту неудачную законодательную инициативу».

«Не должно быть иллюзий, что косметические изменения в этом законе могут быть демократическими или одобренными Евросоюзом. Этот закон не соответствует европейскому выбору. Невозможно исправить то, что фундаментально сломано. Наш истинный интерес – помочь Грузии в ее европейском путешествии к конечному пункту назначения. Грузия принадлежит Европе. Как сказал покойный премьер-министр Грузии Зураб Жвания в своей речи в Страсбурге, когда Грузия вступила в Совет Европы: «Я грузин и, следовательно, я европеец» – и да, вы есть!».

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что министры приехали в Грузию не «читать лекцию» о том, что следует или не следует делать грузинскому народу, поскольку «для этого в демократических государствах существуют выборы». Далее он сказал: «мы точно знаем, что жить по соседству с Россией очень опасно… Россия поставила все соседние страны в такое положение, что нам приходится выбирать, быть ли на стороне свободы или на стороне России, и это выбор».

«Я здесь сегодня, потому что Эстония заботится о Грузии как исторически, так и сегодня… Мы поддерживаем грузинские реформы на протяжении десятилетий. Мы разделяем мнение Грузии о том, что лучшей гарантией демократической и процветающей Грузии является вступление в Евросоюз», – сказал министр.

Касаясь закона об «иностранных агентах», министр отметил: «Этот закон нарушает права человека, гражданские свободы и все, что защищает Евросоюз, этот закон является символом – символом выбора между Россией и Евросоюзом. Этот закон отдаляет Грузию с пути в ЕС. Это отступление назад, на что ЕС обязательно отреагирует. Интеграция в ЕС – это процесс, основанный на заслугах. Проведя реформы, вы получите такие преимущества, как безвизовый режим или, прежде всего, возможность стать членом ЕС, а когда Грузия отступит назад, вы потеряете все это. В случае нарушения прав человека, репрессий Евросоюз обычно вводит санкции…».

Министр иностранных дел Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир заявила, что министры прибыли, чтобы «выразить солидарность с евроатлантическими устремлениями Грузии. Я родом из маленькой страны, которая каждый день защищает эти ценности, которые сейчас находятся под угрозой».

Она также заявила, что «свобода, права человека, ценности демократии и верховенства закона — это не цена вступления в евроатлантическое сообщество, а вполне конкретный ключ к росту процветания и мира. Мы убедились в этом на собственном опыте, нам повезло, мы тесно сотрудничали со странами Балтии, мы видели, как они получили благополучие на этом пути. Наш визит обусловлен уважением к Грузии, ее руководству и народу. Мы надеемся, что сможем рассматривать Грузию как часть мира, поддерживающего свободы и права, на которые нападает Россия, и это фактически отражается в том, что более 85% населения Грузии поддерживают трансатлантический путь».

В заключение министр иностранных дел Латвии Байба Браже ​​заявила, что они приехали не для того, чтобы «стать частью внутриполитического процесса» Грузии. Она отметила, что «с тех пор, как в Конституцию были записаны европейские и евроатлантические цели Грузии, поскольку более 80 процентов грузин поддерживают вступление в ЕС, мы, как страны Балтии и как скандинавско-балтийская группа, вложили огромные политические, финансовые средства и другой капитал, чтобы поддержать цель Грузии за столом переговоров ЕС и НАТО».

По ее словам, эта поддержка будет продолжаться. «Мы хотим и видим Грузию частью ЕС. Так же, как важен европейский путь Грузии, важен и европейский путь Украины, Албании и других стран».

«Мы очень четки в связи с обеспокоенностью, которую выразили. Вступление в Евросоюз – это не только политическая цель. Это требует очень практических шагов со стороны страны, чтобы привести в соответствие свою правовую, судебную, правоохранительную систему и многие другие европейские стандарты. Это не вовлечение во внутреннюю политику. Это европейские стандарты, которым мы все должны были соответствовать, чтобы вступить в ЕС. Так что в тех посланиях, которые у нас есть, нет ничего антигрузинского, ничего антигосударственного», – сказала министр.

Что касается закона, она сказала, что европейские страны не понимают, почему необходимо принимать этот закон. «Мы услышали послание о вето и надеемся, что оно будет использовано для полного пересмотра закона, как это требуется от государства-члена ЕС. Таково наше послание сегодня. Есть еще пакет других законов, которые нас беспокоят. Мы обеспокоены тем, как обращаются с протестующими. Право на мирные собрания является основным правом человека, и каждое правительство должно его обеспечивать», – добавила она.

