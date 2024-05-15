Лондонская фондовая биржа. Источник: proactiveinvestors.co.uk
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После принятия закона об «агентах» акции грузинских компаний упали на Лондонской фондовой бирже

Civil.ge Send an email 15/05/2024 - 16:45
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После принятия законопроекта об «иностранных агентах» в третьем и окончательном чтении цены на акции грузинских компаний, котирующихся на Лондонской фондовой бирже, существенно упали. Хотя цены крупных компаний часто колеблются, сегодняшнее резкое падение некоторые эксперты оценили как прямой результат принятия спорного закона.

Через несколько часов после сегодняшних торгов, к 15:00 по тбилисскому времени, акции «Банка Грузии» упали примерно на 15 процентов.

წყარო: londonstockexchange.com

Акции компании «Грузинский капитал» упали примерно на 9 процентов.

Акции «ТБС Банка» упали на 12%.

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Civil.ge Send an email 15/05/2024 - 16:45
8 Less than a minute

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