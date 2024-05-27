Почему «Грузинской мечте» не стоит недооценивать американские санкции

В преддверии окончательного принятия в Грузии закона об «иностранных агентах» США подготовились ввести санкции против членов партии «Грузинская мечта», ответственных за его продвижение и препятствование евроатлантической интеграции страны. Тем временем, Государственный департамент США объявил, что вводит новую политику ограничения виз в отношении широкого круга грузинских чиновников и членов их семей, а также тех, кто участвовал в применении насилия к протестующим на улицах Тбилиси. Стоит подчеркнуть, что визовые ограничения – лишь начальный этап санкционного давления на подсанкционных лиц, за которым обычно следуют заморозка активов в американской юрисдикции и ограничения финансовых операций.

Вахтанг Парцвания– экономист, профессор Кавказского университета

Каждая из этих мер требует дополнительных пояснений, хотя бы потому что некоторые представители «Грузинской мечты» заявляют, что никто не боится санкций, и даже просят включить их в «почетный реестр патриотов», считая, видимо, что они нанесут им и их семьям лишь незначительный вред. Для понимания эффекта от санкций членам «Грузинской мечты» было бы полезно обратиться к многолетнему опыту российских лиц, находящихся в санкционных списках.

Заморозка активов

Эта мера распространяется на имущество и имущественные права, в том числе денежные средства, ценные бумаги, доли в компаниях и иное имущество, находящиеся в американской юрисдикции. Это означает, что под заморозку может попасть как находящиеся в США дом, квартира, машина или бизнес-актив, так и открытые в американском банке расчетный счет, вклад или банковская карта. Например, вскоре после того, как Великобританией были заморожены активы российского олигарха и миллиардера Михаила Фридмана, он жаловался, что не знает, как теперь оплачивать даже небольшие расходы, такие, как уборка заграничного дома. Другой попавший под санкции российский миллиардер Петр Авен заявил, что не понимает, как выжить, поскольку «все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью разрушено». Американская юрисдикция имеет гораздо более широкий охват, чем британская, поэтому попавшее под заморозку активов лицо может попрощаться со своим финансовыми средствами и имуществом, находящимися в западных странах, а также забыть о возможности строить и развивать там какой-либо бизнес.

Запрет на выдачу виз

Этот запрет не только лишает подсанкционное лицо возможности въехать в США, но и ведет к приостановке виз, выданных членам его семьи, например, для обучения в американском университете. Поэтому при введении визовых ограничений в отношении, скажем, председателя «Грузинской мечты» Ираклия Гарибашвили, следует ожидать, что он впредь не сможет навестить своего сына, обучающегося в Пенсильванском университете. Более того, поскольку эта мера будет распространяться на членов его семьи, вероятно, сын Гарибашвили, в свою очередь, будет вынужден приостановить там свою учебу. Отдельно стоит отметить, что в случае запрета выдачи виз таким депутатам от «Грузинской мечты», как Алуда Гудушаури, Бека Одишария или Ираклий Чиковани, на их родившихся в США и имеющих американское гражданство детей будут напрямую распространятся нормы весьма сурового американского санкционного законодательства, предусматривающие уголовную ответственность за нарушение режима санкций. Сами же депутаты вместе со своими семьями больше не смогут посетить США даже в туристических целях.

В контексте визовых ограничений членам «Грузинской мечты» будет полезно ознакомиться с опытом еще одного российского олигарха и миллиардера – Олега Дерипаски. Несмотря на попадание под американские санкции в 2018 году, он тем не менее пошел на махинации по их обходу для организации рождения двух своих детей на территории США, потратив сотни тысяч долларов. Но махинации были разоблачены, и Дерипаске и его подельникам, включая арестованную американскую гражданку, было предъявлено обвинение в сговоре с целью уклонения от санкций, за что предусмотрено до 20 лет лишения свободы.

Примечательно, что в 2022 году за нарушение или обход санкций, введенных против России, было возбуждено 32 уголовных дела. Также не будет лишним напомнить про визовые ограничения, введенные США против четырех высокопоставленных грузинских судей и членам их семей в прошлом году и ставшие первым случаем применения санкционного механизма в истории грузино-американских отношений. Мера оказалась настолько болезненной для правящей партии, что отдельные члены «Грузинской мечты» раскритиковали решение США и даже в категоричной форме потребовали снять их. При этом парламентское большинство, несмотря на свою уверенность в независимости и беспристрастности грузинской судебной системы, воспрепятствовало созданию временной следственной комиссии для расследования случаев коррупции в системе правосудия.

Финансовые ограничения

Этой мерой подсанкционное лицо лишается доступа к значительной части международной финансовой системы. Например, ему блокируются банковские карты, пользующееся американской платежной системой Visa или Mastercard, и приостанавливается возможность совершать банковские операции и финансовые трансакции с участием долларов США. Причем, поскольку Грузия не имеет собственную платежную систему, такую как российская «МИР» или китайская UnionPay, то подсанкционное лицо не сможет пользоваться банковскими картами Visa или Mastercard, выпущенными даже грузинскими банками, и столкнется с ограничениями в доступе к банковским активам и осуществлению операций в самой Грузии. О чувствительности этой меры для грузинских властей можно судить по скандальной истории с введением американских санкций в сентябре 2023 года против «грузино-российского олигарха», гражданина Грузии и бывшего генерального прокурора страны Отара Парцхаладзе. Вскоре после введения против него санкций Национальный банк Грузии лишил Парцхаладзе доступа к счетам и банковским операциям на территории страны. Однако на следующий день под давлением тогдашнего председателя «Грузинской мечты» и.о. президента банка Натия Турнава единолично отменила свое решение. Несогласные с этим решением топ-менеджеры уволились из банка, а крупные грузинские коммерческие банки отказались ему подчиняться, продолжив соблюдать режим санкций. Парцхаладзе, в свою очередь, при содействии Министерства юстиции Грузии в ускоренном порядке переоформил свои грузинские активы (12 объектов, включая земельные участки, жилые и коммерческие площади и семейную церковь) на своего сына, после чего для снижения санкционных рисков для Грузии это министерство прекратило его грузинское гражданство.

О финансовых издержках нахождения под санкциями судить затруднительно, поскольку каждый кейс индивидуален. Но стоит отметить оценку потерь самими подсанкционными лицами: через год после введения санкций Дерипаска оценивал свои потери в $7,5 млрд, а Фридман – недавно потребовал выплатить ему $15,8 млрд. за заморозку его активов в Люксембурге.

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Нахождение под американскими санкциями имеет еще одно очень важное последствие: все западные страны, включая страны ЕС, Канаду, Великобританию, Ю. Корею, Японию и ряд других, традиционно являются союзниками США. Поэтому можно предположить, что они будут обмениваться данными об активностях подсанкционных лиц на территории своих стран со своими американскими партнерами, а, возможно, предпримут усилия по внесению этих лиц в собственный список санкций. Случаи же снятия санкций носят единичный характер, как, например, в ситуации с отказавшимся от российского гражданства банкиром Олегом Тиньковым, и возможны лишь при условии четкого дистанциирования подсанкционных лиц от правящей партии и прохождения сложных судебных процедур.

Тем не менее, «Грузинская мечта», похоже, решила, что хорошо просчитала все эти риски, и в дилемме между отказом от принятия закона об «иностранных агентах» и попаданием в санкционные списки США сделала выбор в пользу второго в надежде сохранить свою власть ценой скатывания в авторитаризм и орбиту России. Однако, судя по реакции политических лидеров «Грузинской мечты» на позицию стратегических партнеров Грузии – ЕС и США, их комментариям к замечаниям Венецианской комиссии и обвинениям в адрес Еврокомиссарa Вархея и другим подобным действиям, правящая партия просчитывает свои ходы не более чем на один шаг.