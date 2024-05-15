Акция «Женского движения» «Больше женщин в Парламенте» в 2015 году. Источник: «Женское движение»
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Парламент преодолел вето президента на отмену гендерных квот

Civil.ge Send an email 15/05/2024 - 19:44
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15 мая Парламент Грузии преодолел вето президента на поправку к Избирательному кодексу, которая предусматривает отмену гендерных квот для женщин-депутатов.

4 апреля парламент Грузии в ускоренном порядке отменил обязательные гендерные квоты. Решению предшествовало соглашение между правящей партией «Грузинская мечта» и парламентской оппозиционной партией «Гирчи», в рамках которого правящая партия поддержала инициативу «Гирчи» об отмене гендерных квот в партийных списках. Взамен «Гирчи» пообещала проголосовать за приемлемого для «Грузинской мечты» кандидата при избрании председателя ЦИК.

85 депутатов поддержали отмену квот, 22 проголосовали против. Согласно прежней формулировке Избирательного кодекса, каждым четвертым кандидатом в партийном списке должна была быть женщина.

Материал будет обновляться…

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Civil.ge Send an email 15/05/2024 - 19:44
17 Less than a minute

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