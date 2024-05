Мария Пейчинович Бурич «очень разочарована» принятием закона об «агентах» без заключения Венецианской комиссии

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич 15 мая опубликовала заявление по поводу закона об «иностранных агентах», в котором выразила сожаление по поводу того, что Парламент Грузии принял его в окончательном чтении, не дождавшись заключения Венецианской комиссии и без учета обеспокоенности международных партнеров Грузии по поводу несоответствия закона стандартам ЕС.

Принятие Парламентом Грузии закона об «иностранных агентах» «не дожидаясь заключения Венецианской комиссии, очень разочаровывает и не отражает духа конструктивного диалога», – говорится в заявлении.

«Обеспокоенность международных партнеров по поводу несовместимости законопроекта с европейскими стандартами демократии и прав человека были проигнорированы», – говорится в заявлении, – «Отсутствие подлинных парламентских обсуждений несовместимо с инклюзивным демократическим процессом».

В заявлении отмечается, что Венецианская комиссия намерена опубликовать свое мнение по закону об «иностранных агентах» и что «ее юридические рекомендации должны создать основу для конструктивного диалога и обеспечить путь вперед в соответствии с нормами и ценностями Совета Европы».

Генеральный секретарь Совета Европы также заявила, что «глубоко обеспокоена» недавними сообщениями о кампаниях запугивания, физических нападениях, непропорциональном применении силы, незаконных задержаниях и незаконном распространении личных данных, а также о стигматизации мирных протестующих, гражданских активистов, журналистов и оппозиционных политиков. Она призывает власти Грузии немедленно принять меры для предотвращения подобных действий, которые «несовместимы с принципами демократического общества». Бурич также призывает власти должным образом и эффективно расследовать все сообщения о предполагаемых нарушениях прав.

«Совет Европы готов помочь Грузии в том, чтобы полностью соответствовать международным стандартам, тем самым укрепляя ее демократическое развитие и дальнейший прогресс на пути к вступлению в Евросоюз», – говорится в заявлении.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)