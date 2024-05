Причиной отказа Иванишвили от встречи с О’Брайеном премьер Кобахидзе назвал шантаж и угрозы

В ходе третьей за последние три дня встречи с представителями СМИ премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что помощник госсекретаря США Джим О’Брайен, который прибудет в Тбилиси 14 мая, попросил о встрече с почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили, хотя Иванишвили отказался от этого предложения. По словам премьер-министра, главной проблемой является вопрос «санкций».

Ираклий Кобахидзе посвятил большую часть пресс-конференции Иванишвили и предполагаемым санкциям против него. США и Евросоюз не вводили в отношении Иванишвили юридических или финансовых санкций.

На вопрос, станут ли возможные санкции против Иванишвили основанием для отзыва законопроекта об «иностранных агентах», премьер-министр Кобахидзе ответил: «хочу вам сказать, что за последние месяцы были случаи, когда Бидзина Иванишвили отказывал другим иностранным дипломатам и политикам во встречах». Он также заявил, что «в каждом случае причина отказа была одна и та же. Бидзина Иванишвили заявлял, что уже де-факто находится под санкциями, ему заморозили 2 миллиарда долларов, которые доверил Западу, но они оказались в руках «глобальной партии войны».

«Как только этот шантаж и де-факто санкции прекратятся, сразу, конечно, можно проводить любые встречи. Но сегодня такова позиция Бидзины Иванишвили по этой теме. Поэтому такой шантаж и угрозы, как этот шантаж и угрозы не прокатили с марта 2022 года, когда его средства были заморожены после начала войны в Украине, такой шантаж и угрозы не могут прокатить и сейчас, то есть никто не может заставить Бидзину Иванишвили предпринимать шаги против государства ни в каких условиях шантажа и угроз. Санкция сама по себе означает шантаж, санкция сама по себе содержит шантаж и угрозы. Поэтому, учитывая все эти обстоятельства, это несерьезная тема», – сказал Кобахидзе.

На брифинге премьер-министр повторил старые послания о защите суверенитета Грузии и заявил, что «мы не будем подчиняться внешним директивам советского типа», а также о влиянии «глобальной партии войны» на ЕС и США и их планах в отношении Грузии, и повторил, что более 60% населения поддерживают закон об «иностранных агентах». Поэтому, по его словам, Парламент примет закон в третьем, окончательном чтении на пленарном заседании.

Говоря о митинге накануне, когда полиция, по мнению грузинских неправительственных организаций, применила «незаконную и непропорциональную» силу, премьер-министр поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за действия на «более высоком уровне» по сравнению с правоохранительными органами ЕС и США.

На брифинге 10 мая председатель Парламента Шалва Папуашвили заявил, что отклонил просьбу глав комитетов по иностранным делам парламентов ряда стран, в том числе стран Балтии, Германии, Польши и Чехии, о встрече с ним во время их визита в Грузию на следующей неделе. Причиной отказа Папуашвили назвал третье чтение законопроекта об «иноагентах» в Парламенте в тот же период. По его словам, главы комитетов все равно собираются приехать, хотя он и предупредил их, что радикальная оппозиция может расценить их визит как поощрение радикальных действий.

