Несколько оппозиционных партий и независимые депутаты объявили бойкот Парламенту

После принятия правящим большинством законопроекта об «иностранных агентах» в окончательном чтении 14 мая, ряд оппозиционных партий, в том числе «Единое национальное движение», «Стратегия Агмашенебели» и «Лело», а также независимые депутаты Тамар Кордзаия и Тариэл Накаидзе объявили бойкот парламентской работе.

«Когда в стране оформлен российский режим, нормальная парламентская работа немыслима… Сегодня мы увидели, что парламентское большинство было практически продолжением полиции в зале Парламента, когда не позволяли ни одному депутату от оппозиции нормально выступить. Поэтому мы, фракция «Единое национальное движение» и большинство оппозиции, не собираемся продолжать нашу обычную деятельность в этом режиме, мы переходим в режим бойкота», – заявил Леван Бежашвили, представитель «Единого национального движения» на совместной пресс-конференции.

«Сегодня, когда все красные линии пересечены, когда Конституция страны была открыто нарушена в законодательном органе, «Лело» приняла решение объявить бойкот и больше не участвовать в работе Парламента», – сказала Ана Нацвилишвили из «Лело».

Позже Национальное движение также объявило о бойкоте всех муниципальных сакребуло.

14 мая правящее большинство приняло законопроект об «иностранных агентах» в третьем, окончательном чтении. Законопроект теперь будет отправлен президенту Саломе Зурабишвили, которая уже пообещала наложить на него вето. Однако правящее большинство имеет достаточно голосов, чтобы преодолеть вето президента.

