В случае принятия закона об «иноагентах» депутаты Европарламента просят Бореля подготовить адресные санкции

Четыре депутата Европарламента 13 мая направили письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с просьбой подготовить целевые санкции против тех, кто «отдаляет страну (Грузию) от европейского будущего». Их также задали вопрос, планирует ли верховный представитель поднять вопрос, чтобы ЕС приостановил все отношения на высоком уровне с властями Грузии и вызвал посла Грузии, чтобы выразить обеспокоенность ЕС в случае принятия закона.

Депутаты Европарламента спрашивают Борреля, учитывая события во время разгона митинга 12-13 мая и ускоренного принятия «Грузинской мечтой» закона об «иностранных агентах», предложит ли он целенаправленные меры сдерживания против почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклий Кобахидзе, спикера Парламента Шалвы Папуашвили, а также депутатов, которые поддержат законопроект.

Депутаты Европарламента также задаются вопросом, дадут ли верховный представитель ЕС Жозеп Боррель и комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархей указание Европейской службе внешних действий и Генеральному директорату по переговорам о соседстве и расширении приостановить любые контакты на высоком уровне с властями Грузии, которые не намерены отменять закон, в том числе «путем перенаправления финансовой помощи на укрепление гражданского общества Грузии и воздержания от начала переговоров о вступлении в ЕС».

Наконец, их интересует, обязуется ли верховный представитель Евросоюза «пригласить посла Грузии в Евросоюзе сразу после принятия закона, чтобы выразить озабоченность Евросоюза» и передать свое намерение принять вышеуказанное, а также рассматривает ли он вопрос о приглашении посла Евросоюза для консультаций.

Письмо подписали депутаты Европарламента Тис Роутен, Виола фон Крамон-Таубадель, Пятрас Аустрявичюс и Мириам Лексман.

