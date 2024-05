124 НПО призывают к отзыву законопроекта об «иноагентах» без оговорок

124 местные неправительственные организации опубликовали 12 мая совместное заявление, в котором говорится, что принятый властями во втором чтении законопроект «является российским по своим целям и содержанию, направлен против западного курса грузинского народа и должен быть отозван безоговорочно». В заявлении также говорится, что «никакие поправки не смогут обратить вспять разрушительные последствия, которые будет иметь принятие этого закона для нашего общества».

Незадолго до этого заявления премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что готов обсудить законопроект с «иностранными партнерами», и отметил, что уже обсуждал этот вопрос с Евросоюзом и ОБСЕ. Ранее премьер заявил, что правящая партия готова внести изменения в спорный законопроект, если партнеры представят конкретные комментарии в рамках процедуры президентского вето. В ответ президент Зурабишвили заявила, что по поводу законопроекта об «иностранных агентах» и президентского вето она не будет «начинать эти игры, поскольку у этого есть только одна причина и цель – внести в народ некоторое непонимание и растерянность».

«Более месяца грузинский народ выступает против установления путинских правил российскими законами. Беспрецедентно многочисленная акция протеста 11 мая наглядно показала, что грузинский народ понимает коварные цели этого закона, не поддается попыткам властей запугать население и непоколебимо защищает западный курс страны. Услышьте голос единого и сильного грузинского общества. Правительство должно безоговорочно отменить этот закон!», – говорится в заявлении неправительственных организаций.

