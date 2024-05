Госдепартамент США осуждает физическое насилие и притеснения протестующих в Грузии

Пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге 9 мая осудил случаи преследования и физического насилия в отношении активистов гражданского общества и оппозиции, участвующих в акциях против закона об «иностранных агентах» в Грузии, а также журналистов, и призвал к независимому и своевременному расследованию всех подобных фактов. Он заявил, что Госдепартамент обеспокоен действиями, которые предпринимаются против участников акций протеста.

Отвечая на вопрос об отношениях США и Грузии, пресс-спикер Миллер сказал: «у нас было успешное партнерство с Грузией на протяжении 30 лет. Мы хотим продолжить сотрудничество с Грузией. Еще есть время поработать». По его словам, чтобы это произошло, «власти Грузии должны изменить курс».

Пресс-спикер снова отказалась комментировать конкретные шаги, которые Госдепартамент может предпринять в свете последних событий в Грузии, в частности с учетом принятия закона об «иностранных агентах».

