НПО: насилие властей не остановит стремление грузинского народа к европейскому будущему

50 местных неправительственных организаций опубликовали 9 мая совместное заявление, в котором говорят о кампании оскорбительных телефонных звонков и нападений на активистов и политиков, а также заявляют, что продолжат стоять «на страже европейского будущего Грузии, защищать эту страну от российских методов и насилия».

Говоря о нападениях прошлой ночи на граждан, в том числе на политиков и гражданских активистов, неправительственные организации заявляют, что «нервы у властей сдали, и было преждевременно показывать, какой страной они намерены сделать Грузию».

«Смена внешнего вектора и репрессии, объявленные Бидзиной Иванишвили 29 апреля, уже заметно реализованы – призывы с угрозами и оскорблениями в адрес сотен граждан превратились в физические нападения и организованные репрессии против политиков и активистов», – говорится в заявлении.

«Олигарх и его марионетки забывают, что Грузия – это не Россия. Грузины знают цену свободы. Наша борьба за европейское будущее страны не может быть уменьшена методами российских спецслужб. Грузин никогда не одобрит подкрадываться к человеку сзади, гоняться за ним по подъездам или пытаться выломать дверь маленькому ребенку. Именно так ведет себя российский режим», – говорится в заявлении.

Неправительственные организации предлагают юридическую помощь всем пострадавшим. «Каждый случай целенаправленного нападения на активных граждан – в ходе акций, проведенных в предыдущие недели или сейчас, – мы обязательно расследуем до конца, потребуем и обеспечим выявление виновных».

«Свобода – главная ценность грузинского народа. Именно поэтому мы стоим и будем стоять на страже европейского будущего Грузии, чтобы защитить эту страну от российских методов и насилия. Грузинский народ завершит эту битву победой, а виновные обязательно получат надлежащий ответ», – говорится в заявлении.

Совместное заявление подписали следующие организации: Фонд развития прав человека; Центр по правам человека; Восточноевропейский центр многопартийной демократии; Батумский Центр независимой жизни; Гергарт; Институт демократии; Институт исследования демократии; Стражи демократии; Европейский фонд; Европейско-Грузинский институт; Экоцентр; Центр исследования экономической политики; Сеть расширения прав и возможностей поколений; Тбилисский Прайд; Институт развития свободы информации; Комли; Центр многопартийной демократии; Зеленая альтернатива; Партнерство по правам человека; Платформа Салам; Региональный партнерский центр; Группа реформ и исследований; Лаборатория исследований советского прошлого; Международная прозрачность – Грузия; Общество и банки; Общественное движение «Зеленые»; Международное общество за справедливые выборы и демократию; Центр гражданской активности и регионального развития; Гражданское движение за свободу; Фонд гражданского общества; Судебный страж; Сапари; Ассоциация молодых юристов Грузии; Демократическая инициатива Грузии; Европейская орбита Грузии; Академия будущего Грузии; Ассоциация реформ Грузии; Ассоциация развития гражданского общества Грузии; Грузинский фонд исследования стратегии и международных отношений (Фонд Рондели); Социальные работники по обеспечению благополучия общества; Центр социальной справедливости; Институт толерантности и разнообразия; Права Грузия; Группа поддержки женских инициатив; Кварельский Евроклуб; Альянс женщин с ограниченными возможностями; Кафе «Знание»; «ентр психосоциальной и медицинской реабилитации жертв пыток; GrlzWave; Promote Georgia.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)