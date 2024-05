Народный защитник: полиция применила непропорциональную силу к участникам митинга

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани в ночь на 1 мая опубликовал заявление, в котором отреагировал на факт применения специальных средств для разгона мирного собрания поздно вечером 30 апреля. По его словам, полиция применила несоразмерную силу к участникам митинга.

Народный защитник Грузии подчеркивает, что свобода мирных собраний защищена Конституцией Грузии. По его словам, акты словесной или физической агрессии или насилия со стороны отдельных лиц или небольшой группы лиц не лишают законной силы свободу собраний людей, которые продолжают вести себя мирно. «В таких случаях любое вмешательство должно быть направлено на ответ на насильственные действия конкретных лиц, а не на разгон всего собрания».

По оценке Народного защитника, на момент предупреждения МВД Грузии в 23:36 30 апреля 2024 года и на момент публикации заявления акция носила мирный характер и не было оснований для ее прекращения и применения против нее силы.

«Сотрудники правоохранительных органов начали применять специальные меры в отношении участников собрания, в том числе мирных демонстрантов, что противоречит стандарту необходимого и соразмерного вмешательства в права», – говорится в заявлении народного защитника.

Народный защитник призывает следственные органы провести эффективное расследование фактов применения несоразмерной силы, а также нанесения телесных повреждений представителям СМИ.

