Мэтью Миллер: Закон об «иноагентах» подорвет отношения США и Грузии

Пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил на брифинге 6 мая, что закон об «иностранных агентах», который рассматривают власти Грузии, «поставит Грузию на опасный путь… поставит под угрозу евроатлантический курс Грузии и подорвет отношения США и Грузии». Пресс-спикер заявил, что США будут продолжать оказывать давление по этим вопросам, но он также добавил, что властям Грузии решать, принимать ли этот закон.

Пресс-спикер Миллер отказался комментировать санкции, которые Госдепартамент может ввести в отношении Бидзины Иванишвили и грузинских депутатов, поддерживающих спорный законопроект.

Он подчеркнул разницу между Законом США о регистрации иностранных агентов (FARA) и инспирированный Кремлем грузинским законодательством, отметив, что, хотя FARA применяется к людям, действующим от имени иностранных правительств, в отличие от грузинского закона, он не распространяется на деятельность НПО, гуманитарную деятельность и работу гражданского общества. Он еще раз повторил, что эти два закона совершенно разные и между ними нет никакого сходства.

Несмотря на постоянные призывы Запада о том, что закон об «иностранных агентах» подрывает евроатлантические перспективы страны, правящее большинство «Грузинской мечты» намерено довести дело до конца. Парламентское большинство уже приняло законопроект во втором чтении. Последнее, третье слушание назначено на середину мая.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)