Госдепартамент США осуждает закон «об иностранном влиянии»

Пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер 1 мая выступил с заявлением, осуждающим «вдохновленный Кремлем закон об иностранном влиянии». Он подчеркнул, что этот закон и антизападная риторика «Грузинской мечты» «угрожают пути Грузии к евроатлантической интеграции». Он выразил поддержку мирным протестующим и осудил любое насилие в отношении людей, осуществляющих свое право на мирные собрания.

«США осуждают вдохновленный Кремлем закон «об иностранном влиянии», который сегодня утром был представлен в Парламент Грузии, а также ложный нарратив, используемую представителями властей для его защиты. Члены правящей партии четко заявили, что цель закона — заставить замолчать критические голоса и уничтожить сильное гражданское общество Грузии, которое играет роль критического контроля над правительством в любой демократической стране».

Пресс-спикер подчеркнул, что «неверная характеристика иностранной помощи, выделенной США Грузии для укрепления экономики, демократии и способности Грузии сдерживать российскую агрессию» подрывает 32-летние «прочные отношения» между США и Грузией. В то же время, это законодательство и антизападная риторика «Грузинской мечты» перевели Грузию на опасную траекторию. Заявления и действия властей Грузии несовместимы с демократическими ценностями, которые являются основой вступления в Евросоюз и НАТО, тем самым ставя под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции».

«Мы поддерживаем грузинский народ и его право быть услышанным. Мы осуждаем насилие в отношении мирных протестов, в том числе в отношении журналистов, освещающих демонстрации. Использование силы для подавления мирных собраний и свободы слова неприемлемо, и мы призываем власти позволить ненасильственным протестующим продолжать осуществлять свое право на свободу выражения мнений», — заявил Миллер.

