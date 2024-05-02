Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на пресс-конференции 8 апреля. Источник: скриншот из видео AP
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Госдепартамент США осуждает закон «об иностранном влиянии»

Civil.ge Send an email 02/05/2024 - 10:50
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Пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер 1 мая выступил с заявлением, осуждающим «вдохновленный Кремлем закон об иностранном влиянии». Он подчеркнул, что этот закон и антизападная риторика «Грузинской мечты» «угрожают пути Грузии к евроатлантической интеграции». Он выразил поддержку мирным протестующим и осудил любое насилие в отношении людей, осуществляющих свое право на мирные собрания.

«США осуждают вдохновленный Кремлем закон «об иностранном влиянии», который сегодня утром был представлен в Парламент Грузии, а также ложный нарратив, используемую представителями властей для его защиты. Члены правящей партии четко заявили, что цель закона — заставить замолчать критические голоса и уничтожить сильное гражданское общество Грузии, которое играет роль критического контроля над правительством в любой демократической стране».

Пресс-спикер подчеркнул, что «неверная характеристика иностранной помощи, выделенной США Грузии для укрепления экономики, демократии и способности Грузии сдерживать российскую агрессию» подрывает 32-летние «прочные отношения» между США и Грузией. В то же время, это законодательство и антизападная риторика «Грузинской мечты» перевели Грузию на опасную траекторию. Заявления и действия властей Грузии несовместимы с демократическими ценностями, которые являются основой вступления в Евросоюз и НАТО, тем самым ставя под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции».

«Мы поддерживаем грузинский народ и его право быть услышанным. Мы осуждаем насилие в отношении мирных протестов, в том числе в отношении журналистов, освещающих демонстрации. Использование силы для подавления мирных собраний и свободы слова неприемлемо, и мы призываем власти позволить ненасильственным протестующим продолжать осуществлять свое право на свободу выражения мнений», — заявил Миллер.

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Civil.ge Send an email 02/05/2024 - 10:50
18 1 minute read

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