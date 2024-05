Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания освободил с занимаемой должности «министра иностранных дел» региона Инала Ардзинба без объяснения причин. По сообщениям СМИ, на прошлой неделе Бжания неофициально запретил Иналу Ардзинба выезжать за пределы Абхазии, и его вызвали на допрос в службу безопасности оккупированного региона.

Еще работая на своем посту, Ардзинба недавно начал работать ведущим программы «Глобальное большинство» на Первом канале России. Его участие в программе российского телевидения вызвало недовольство населения оккупированного региона.

Ардзинба был назначен на должность главного дипломата оккупированного региона в 2021 году. До этого он был председателем Совета по делам молодежи при Патриархии РПЦ. С 2014 года он работал на различных должностях в Кремле, в частности, был помощником помощника президента Путина Владислава Суркова по связям с СНГ, Абхазией и Цхинвальским регионом. В этом качестве Ардзинба курировал отношения с Украиной, включая Донецкую и Луганскую области.

В 2015 году Прокуратура Украины заподозрила, что усилия Ардзинба были направлены на подрыв территориальной целостности страны, в частности, на создание сепаратистского региона «Бессарабия» в Одесской области. В 2015 году Служба безопасности Украины направила в Генеральную прокуратуру материалы об участии Суркова и Ардзинба в дестабилизации ситуации в стране. В Службе безопасности Украины тогда заявили, что они оба подозреваются в совершении преступлений, связанных с терроризмом, и подготовке заказных убийств.

В октябре 2015 года Киев выдал ордер на арест Ардзинба. В том же году Ардзинба был включен в список главных врагов Украины, который также возглавляют Владислав Сурков и лидер Чечни Рамзан Кадыров.

Обновление: Согласно заявлению Ардзинба, опубликованному абхазским «Министерством иностранных дел», он подал в отставку в связи с «переходом на новую работу» и в настоящее время находится в Москве. Ардзинба не уточнил, какую именно работу он имеет в виду.

