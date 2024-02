Ардзинба предъявил ПРООН ультиматум и пригрозил «адекватными мерами»

«Министр иностранных дел» оккупированной Абхазии Инал Ардзинба во время встречи с программным менеджером Программы развития ООН (ПРООН) Вардоном Ходжа пригрозил «своевременными и адекватными» мерами, если ПРООН официально не отвергнет «цели финансируемого от USAID проекта» до 18:00 7 марта.

По сообщению СМИ, он также попросил опубликовать список абхазских информационных ресурсов, финансируемых Программой развития ООН, а также их цели и объемы финансирования.

По имеющимся данным, Ардзинба возражал против «публикации на официальном сайте Агентства США по международному развитию (USAID) информации с указанием целей и задач финансирования ПРООН со стороны USAID, что, как утверждает де-факто власти, включает также «деоккупацию Абхазии» и «цели борьбы с вредным влиянием Кремля».

По мнению Ардзинба, подобная публикация вредит репутации ПРООН, как агентства ООН и «противоречит целям Устава ООН».

Кроме того, по сообщениям, Ардзинба обратил внимание менеджера программы ПРООН на «конкретных фактах финансирования ПРООН абхазских информационных ресурсов, предпринимающих попытки дестабилизирующего воздействия на общественное мнение».

В ноябре 2023 года де-факто власти региона объявили, что международные неправительственные организации, считающие Абхазию оккупированной территорией, больше не будут допущены в регион. Вскоре после этого, в декабре 2023 года, в ответ на опасения по поводу «непрозрачной деятельности и дезинформации» Ардзинба объявил о новом подходе к отношениям с международными НПО и агентствами ООН и объявил главу миссии USAID на Кавказе персоной нон грата. По словам Ардзинба, такое решение было принято из-за «несоответствий, обнаруженных в вопросниках проекта», особенно в анкетах Программы развития ООН «Партнерство ради устойчивого развития», которая финансируется от USAID.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)