Ведущие депутаты Европарламента осуждают насилие в отношении демонстрантов

В совместном заявлении, опубликованном 2 мая, ведущие депутаты Европарламента – председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер, глава делегации Европарламента по связям с Южным Кавказом Марина Кальюранд и постоянный докладчик Европарламента по делам Грузии Свен Миксер осудил насилие в отношении мирных протестующих и оппозиционных политиков на митинге против законопроекта об «иностранных агентах». Депутаты Европарламента призвали власти Грузии «немедленно разрядить ситуацию и прекратить применение силы против мирных протестующих». Они подчеркнули, что право на мирные собрания является фундаментальным правом, которое необходимо соблюдать.

Со ссылкой на свое заявление от 18 апреля члены Европарламента повторили, что вновь повторно инициированный правящей партией законопроект об «иностранных агентах» является «нападением на независимые СМИ и организации гражданского общества» и что в случае его принятия «закон поставит под угрозу прогресс Грузии на пути к ЕС». Депутат Европарламента еще раз призвали власти Грузии отозвать законопроект и вместо этого «направить усилия на реформы, необходимые для вступления в Евросоюз и НАТО».

«Грузинский народ защищает свободу, демократию и европейское будущее. Они не хотят быть частью российской орбиты», – заявляют депутаты Европарламента и призывают власти Грузии оправдать ожидания граждан и «не блокировать их законные европейские устремления».

«Мы выражаем полную солидарность с грузинским народом, который неустанно привержен демократии, европейским ценностям и пути Грузии в ЕС», – заявили депутаты Европарламента.

