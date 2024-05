Мария Пейчинович Бурич призывает власти Грузии дождаться заключения Венецианской комиссии по закону об «иноагентах»

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич 2 мая опубликовала заявление, в котором выразила «сожаление» по поводу того, что, несмотря на международные призывы, «Грузинская мечта» во втором чтении приняла законопроект об «иностранных агентах». Она призвала грузинских депутатов дождаться заключения Венецианской комиссии по законопроекту и принять ее рекомендации во внимание, прежде чем принимать окончательное решение, поскольку существуют «серьезные опасения» по поводу соответствия закона европейским демократическим стандартам и стандартам прав человека.

В заявлении Бурич выражает обеспокоенность развитием событий в Грузии и осуждает насилие на улицах Тбилиси. «Применение непропорциональной силы против демонстрантов несовместимо со стандартами прав человека. Грузины, которые неоднократно демонстрировали свою глубокую приверженность демократии, должны иметь возможность использовать свое право на свободу собраний и выражения мнения мирным путем», – сказала она.

По ее словам, «обеспечение благоприятной среды для гражданского общества и СМИ необходимо для сильной и полноценно функционирующей демократии. Прозрачность не должна использоваться как инструмент стигматизации организаций гражданского общества и ограничения их свободы действий».

Генеральный секретарь Бурич заявила, что Совет Европы готов помочь Грузии «в обеспечении соответствия международным стандартам на пути интеграции в Евросоюз».

