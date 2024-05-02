Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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фоторепортаж | Законопроект об «иноагентах» прошел во втором чтении, тысячи людей продолжают протестовать

Civil.ge Send an email 02/05/2024 - 16:25
5 1 minute read

Тысячи протестующих собрались вокруг здания Парламента в Тбилиси после того, как 1 мая большинством голосов был принят спорный законопроект об «иностранных агентах» во втором чтении. Граждане уже несколько ночей ночуют возле Парламента в знак протеста против законопроекта. Вчера они начали собираться с 17:00 и на этот раз к ним присоединились граждане из регионов Грузии.

На проспекте Руставели собрались десятки тысяч человек. Наиболее напряженная ситуация была ночью на улице Читадзе, рядом с Парламентом. У входа во двор Парламента мобилизованная во дворе ведомства полиция в течение нескольких часов использовала водометы, слезоточивый газ, перцовый спрей (иногда в смеси с водометами) и резиновые пули для разгона демонстрантов.

Большинство демонстрантов были оснащены специальными масками и очками. У многих в карманах был хлорид натрия.

  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

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This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

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Civil.ge Send an email 02/05/2024 - 16:25
5 1 minute read

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