фоторепортаж | Законопроект об «иноагентах» прошел во втором чтении, тысячи людей продолжают протестовать

Тысячи протестующих собрались вокруг здания Парламента в Тбилиси после того, как 1 мая большинством голосов был принят спорный законопроект об «иностранных агентах» во втором чтении. Граждане уже несколько ночей ночуют возле Парламента в знак протеста против законопроекта. Вчера они начали собираться с 17:00 и на этот раз к ним присоединились граждане из регионов Грузии.

На проспекте Руставели собрались десятки тысяч человек. Наиболее напряженная ситуация была ночью на улице Читадзе, рядом с Парламентом. У входа во двор Парламента мобилизованная во дворе ведомства полиция в течение нескольких часов использовала водометы, слезоточивый газ, перцовый спрей (иногда в смеси с водометами) и резиновые пули для разгона демонстрантов.

Большинство демонстрантов были оснащены специальными масками и очками. У многих в карманах был хлорид натрия.

Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

