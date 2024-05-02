фоторепортаж | Законопроект об «иноагентах» прошел во втором чтении, тысячи людей продолжают протестовать
Тысячи протестующих собрались вокруг здания Парламента в Тбилиси после того, как 1 мая большинством голосов был принят спорный законопроект об «иностранных агентах» во втором чтении. Граждане уже несколько ночей ночуют возле Парламента в знак протеста против законопроекта. Вчера они начали собираться с 17:00 и на этот раз к ним присоединились граждане из регионов Грузии.
На проспекте Руставели собрались десятки тысяч человек. Наиболее напряженная ситуация была ночью на улице Читадзе, рядом с Парламентом. У входа во двор Парламента мобилизованная во дворе ведомства полиция в течение нескольких часов использовала водометы, слезоточивый газ, перцовый спрей (иногда в смеси с водометами) и резиновые пули для разгона демонстрантов.
Большинство демонстрантов были оснащены специальными масками и очками. У многих в карманах был хлорид натрия.
По теме:
- 02/05/2024 – Новостной блог: «Да Европе, нет российскому закону» – акции протеста против законопроекта об «иноагентах»
- 02/05/2024 – За разгоном акции протеста полицией в Тбилиси последовала международная реакция
- 01/05/2024 – Фотоистория | Разгон полицией мирных протестующих против закона об иноагентах (30 апреля – 1 мая)
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)