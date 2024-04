Парламентская делегация Грузии находится с визитом в США

В рамках визита в США делегация Комитета по внешним отношениям Парламента Грузии во главе с председателем комитета Николозом Самхарадзе встретилась с президентом Национального фонда демократии США Деймоном Уилсоном и председателем фонда Кеннетом Волаком.

Визит делегации проходит на фоне острой полемики вокруг законопроекта об «иностранных агентах». Несмотря на внутреннюю и международную критику, правящая партия поддержала законопроект во втором чтении на заседании Комитета по правовым вопросам.

«На встрече стороны обсудили вызовы безопасности в Кавказском регионе, оккупацию Россией грузинских территорий, отношения США и Грузии, парламентские выборы 2024 года в Грузии и предвыборную среду, а также проект закона о прозрачности иностранного влияния», – говорится в пресс-релизе, опубликованном Парламентом Грузии 30 апреля.

По той же информации внимание было сосредоточено на процессе интеграции Грузии в Евросоюз и важности начала переговоров с Евросоюзом.

В состав делегации Комитета по внешним отношения Парламента Грузии входят: председатель комитета Николоз Самхарадзе, заместитель председателя комитета Давид Зилфимиани от партии «Европейские социалисты» и член комитета Рамаз Николаишвили от партии «Национальное движение».

