Грузинские политики комментируют письмо американских сенаторов по законопроекту об «иноагентах»

В резком письме, направленном премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе 26 апреля по поводу повторного инициирования «Грузинской мечтой» в Парламенте законопроекта об «иностранных агентах», двухпартийная группа Сената США под руководством высокопоставленного представителя Республиканской партии в Комитете по внешним отношениям, сенатора Джима Риша и председателя Подкомитета по вопросам европейской безопасности и сотрудничеству, сенатора Джин Шахин, выразил «глубокую обеспокоенность» по поводу повторного инициирования законопроекта и предупредил, что в случае его принятия сенаторы будут вынуждены добиваться изменения политики США в отношении Грузии.

«Civil Georgia» предлагает комментарии представителей правящей команды и оппозиционных политиков на письмо сенаторов.

Правящая команда

Шалва Папуашвили, председатель Парламента: «Конечно, такие позиции несколько удивляют и разочаровывают. Это удивительно, потому что страна с более строгими законами призывает нас не принимать такой закон. Это разочаровывает, потому что ценности, о которых часто идет речь и о которых говорят нам, сами не полностью укладываются в рамки этих ценностей, что прозрачность является определяющим принципом, что верховенство закона и демократия являются главным принципом… Вместо этих призывов и заявлений было бы попроще, обнародовать то, что у них в руках, поступающие в Грузию из американского бюджета средства».

Мамука Мдинарадзе, «Грузинская мечта»: «Мы также призываем тех американских сенаторов, которые поднимают этот вопрос таким образом, что да, отношения между Грузией и США должны быть пересмотрены. Необходимо открыть визы (безвизовый режим), передвижение должно быть свободным – это правильное отношение между партнерами и друзьями. Визовую либерализацию и свободную торговлю, которых сегодня нет, нужно открыть, и если мы друзья, то дружба только на словах – нет. Должны увеличиться инвестиции… Если мы стратегические партнеры, граждане Грузии должны свободно передвигаться в США, у нас должна быть свободная торговля и прямое авиасообщение. Столько лет назад мы подписали стратегическое партнерство, прошло более 10 лет и прямых рейсов у нас нет – да, это надо пересмотреть… Никакого ультиматума, это наша просьба и требование к нашим американским партнерам и друзьям … Куда идут деньги американского народа в Грузии, это тоже должно быть пересмотрено и закон о прозрачности это гарантирует. То, что зависит от нас, мы пересмотрим, примем закон о прозрачности, и вы будете знать все о том, куда идут деньги американских налогоплательщиков в Грузии… Это будет первый в мире прецедент, если человека подвергнут санкциям за инициирование и поддержку закона. С большим удовольствием буду ждать, какую санкцию применят в отношении меня в связи с тем, чтобы это был первый прецедент в мире, когда они против законодателя применили санкцию за инициирование закона».

Иракли Гарибашвили, «Грузинская мечта»: «Очень печально. Пожалуй, следует сказать, что содержание и пафос этого письма определены на основе ошибочных представлений. Я бы добавил одно, что необходимо продолжать диалог, коммуникацию с нашими друзьями, партнерами. Мы должны убедить наших американских и европейских друзей, что Грузия не делает здесь ничего необычного».

Оппозиция

Ника Мелия, «Ахали»: ««Грузинская мечта» сделала шаг и соответствующая, адекватная позиция зафиксирована международным сообществом и грузинским обществом. Соответственно, решение в итоге будет принимать грузинский народ вместе со своими международными друзьями. Российские законы означают, что мы все вместе с Иванишвили подпадаем в международную политическую изоляцию».

Хатиа Деканоидзе, «Еврооптимисты»: «Бидзина Иванишвили, «Грузинская мечта» намереваются разрушить отношение и помощь США грузинскому народу. Это делает Грузию полностью уязвимой в отношениях с Россией».

Саломе Самадашвили, «Лело за Грузию»: «За последние 30 лет помощь США стала решающим фактором для выживания нашего государства, для сохранения нашей государственности, и эта помощь важна для всех граждан Грузии, потому что более 6 миллиардов помощи, которую они передали нашему народу, это непосредственно идет на благо грузинского народа».

Георгий Вашадзе, «Стратегия Агмашенебели»: «Цель российского закона – испортить отношения с нашими западными партнерами и заставить их разорвать отношения с Грузией. У меня в руках два документа: один – первый, подписанное 14 американскими сенаторами, которое было обнародовано вчера, где они открыто говорят о санкциях против Грузии, точнее, против тех, кто в первую очередь причастен к этому антигрузинскому делу. Второй — резолюция Европарламента, в которой говорится о приостановке процесса евроинтеграции и отмене безвизового сообщения с Грузией. Цель российского закона именно такая, но я хотел бы обратиться в первую очередь к нашим западным партнерам: то, что сейчас делает партия Иванишвили, не является выбором грузинского народа, и это неоднократно подтверждалось на многотысячном митинге».

Георгий Гахария, «За Грузию»: «Двухпартийное письмо сенаторов США и резолюция Европарламента подтверждают, что политика властей последних трех лет поставила нас под угрозу разрыва стратегического партнерства с США и нарушения процесс вступления в Евросоюз. Власть выполняет стратегическую цель России, оставляя страну без друзей, лишая ее перспективы развития, устанавливая авторитаризм по-российски и приводя к гражданскому противостоянию. Власть объявляет друзей Грузии – защитников суверенитета, территориальной целостности и независимости нашей страны – врагами, тем самым открыто нарушая Конституцию, выступая против воли грузинского народа стать полноценным членом европейской семьи и возвращая нас на российскую орбиту. Мы обращаемся к властям – отзовите закон, вернитесь в конституционные рамки, проведите свободные и справедливые выборы и верните страну на путь нормального, демократического развития».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)