В первом квартале 2024 года наибольшее количество посетителей в Грузию зафиксировано из Турции и России
По сообщению Национальной службы статистики Грузии, наибольшее количество посетителей в первом квартале 2024 года — 187,1 тыс. — зафиксировано из Турции, что составляет 19,5% от общего числа посетителей. На втором месте Российская Федерация с долей 19,2%, на третьем месте Армения с долей 14,5%.
За отчетный период на территорию Грузии въехали 1,3 миллиона международных путешественников-нерезидентов, что на 7,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Наибольшую долю прибывших – 48,3% – составили путешественники в возрасте 31-50 лет. Большинство из них (64,1%) – мужчины.
По данным Службы статистики, за отчетный период большая часть посещений (44,8 процента) была совершена с целью отдыха, развлечений и оздоровления.
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