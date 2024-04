В первом квартале 2024 года наибольшее количество посетителей в Грузию зафиксировано из Турции и России

По сообщению Национальной службы статистики Грузии, наибольшее количество посетителей в первом квартале 2024 года — 187,1 тыс. — зафиксировано из Турции, что составляет 19,5% от общего числа посетителей. На втором месте Российская Федерация с долей 19,2%, на третьем месте Армения с долей 14,5%.

За отчетный период на территорию Грузии въехали 1,3 миллиона международных путешественников-нерезидентов, что на 7,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Наибольшую долю прибывших – 48,3% – составили путешественники в возрасте 31-50 лет. Большинство из них (64,1%) – мужчины.

По данным Службы статистики, за отчетный период большая часть посещений (44,8 процента) была совершена с целью отдыха, развлечений и оздоровления.

