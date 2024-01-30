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Тбилисский международный аэропорт, фото: tbilisiairport.com
Новости

В 2023 году наибольшее количество иностранных визитеров в Грузию было зафиксировано из России

Civil.ge Send an email 30/01/2024 - 13:20
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По данным Национальной службы статистики Грузии, в 2023 году наибольшее количество визитеров в Грузию прибыло из России и с 1,2 млн визитерами составило 23,2% от их общего числа. На втором месте Турция с 21,4%, а на третьем – Армения с 13,5%.

За отчетный период число прибытий путешественников-нерезидентов в Грузию составило 7,1 миллиона, что на 30,3% больше, чем в 2022 году. Большую часть въезда (54%) совершили путешественники в возрасте 31-50 лет.

По информации Службы статистики, целью большинства посещений (52,3%) в 2023 году был отдых, развлечение и рекреация.

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Civil.ge Send an email 30/01/2024 - 13:20
13 Less than a minute

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