Политические фонды Германии призывают власти Грузии отказаться от законопроекта об «иноагентах»

Представленные в Грузии политические фонды Германии 29 апреля опубликовали заявление, в котором выразили «серьезную обеспокоенность» по поводу законопроекта об «иностранных агентах». Они призвали власти Грузии серьезно отнестись к обеспокоенности, выраженной грузинским гражданским обществом и международными партнерами, и отказаться принимать закон.

«Принятие закона в первом чтении и его рассмотрение в целом существенно наносит ущерб международной репутации Грузии и ее отношениям с западными партнерами. Если закон будет принят, это существенно навредит работе грузинских организаций гражданского общества и независимых СМИ, которые внесли большой вклад в процесс демократизации Грузии. Это еще больше сократит пространство для критических голосов и будет способствовать поляризации», — говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что граждане Грузии выступают за интеграцию в Евросоюз и выступают против законопроекта. Фонды отмечают, что разделяют критику закона, выраженную многими «респектабельными институтами», и призывают Парламент Грузии «серьезно отнестись к обеспокоенности грузинских и международных заинтересованных сторон и провалить закон».

«Общественные организации и независимые СМИ были нашими ценными партнерами с тех пор, как мы начали работать в Грузии два десятилетия назад. Если закон будет принят, вся наша важная работа для Грузии окажется под угрозой провала. Кроме того, мы глубоко сожалеем, что принятие закона противоречит конституционному обязательству Грузии обеспечить полную интеграцию Грузии в ЕС», – говорится в заявлении.

Заявление подписали Фонд Генриха Бёлля, Фонд Фридриха Эберта, Фонд свободы Фридриха Науманна и Фонд Конрада Аденауэра.

