Бизнес-ассоциация Грузии обеспокоена нестабильностью в стране

В заявлении, опубликованном 28 апреля, Бизнес-ассоциация Грузии выразила обеспокоенность «политическими процессами, развивающимися в стране», которые могут поставить под угрозу «стабильную и предсказуемую бизнес-среду». Бизнес-ассоциация Грузии выступила с заявлением на фоне многотысячных протестов против законопроекта об «иностранных агентах» в Тбилиси.

По заявлению ассоциации, ее беспокоит законопроект «О прозрачности иностранного влияния», поскольку политические события, развивающиеся в стране, могут оказать негативное влияние на «развитие экономики страны и темпы экономического роста». В заявлении ассоциации также говорится, что «естественно и понятно, что мы, как крупнейшая бизнес-ассоциация, не входим и не можем вступать в обсуждение содержания вышеуказанного законопроекта».

Бизнес-ассоциация Грузии приветствует «эффективную коммуникацию бизнеса с властями». Ассоциация подчеркнула свою приверженность прозрачности и европейским устремлениям и заявила, что «мы должны двигаться к этим целям, не подрывая основы экономического развития страны».

