Бывшие грузинские дипломаты: «Грузинская мечта» отклонилась от пути интеграции в ЕС

Более 60 бывших дипломатов, в том числе 5 бывших министров иностранных дел и 28 послов, 29 апреля опубликовали совместное заявление, в котором обвиняют «Грузинскую мечту» и ее почетного председателя Бидзину Иванишвили в поворачивании внешнеполитического курса страны на 180 градусов и отклонении от выбранного пути европейской интеграции. Бывшие дипломаты призывают «всех патриотов» отреагировать на «несправедливые законы или решения».

«Мы хотели бы напомнить нашим коллегам, как на публичной, так и на дипломатической службе, что в истории страны бывают моменты, когда молчание равно соучастию, а защита Конституции страны и европейского пути является ответственностью и даже обязанностью», – говорится в заявлении.

Заявление бывших дипломатов было опубликовано на фоне второго чтения законопроекта об «иностранных агентах» в Юридическом комитете Парламента. В то же время «Грузинская мечта» мобилизует сторонников на акцию, запланированную на 29 апреля в поддержку законопроекта.

«Для нас, дипломатов разных поколений этой страны, посвятивших многие годы укреплению европейской и евроатлантической интеграции и государственных интересов нашей страны, совершенно очевидно, что Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» изменили внешнеполитический курс с Запада в Россию», – говорится в заявлении.

«Сегодня правительство Грузии доказывает, что оно не готово к ЕС, оно принимает законы, которые прямо противоречат выбранному Грузией курсу, воле абсолютного большинства населения и международным обязательствам. Это отдаляет нас от ЕС. Более того, сегодня «Грузинская мечта» напрямую атакует наших основных международных партнеров – США и Евросоюз – что ослабляет страну и противоречит национальным интересам и Конституции нашей страны», – заявили бывшие дипломаты. По их словам, международная реакция на повторное инициирование законопроекта «явно показывает, что наши друзья обеспокоены изменением внешнеполитического курса властей Грузии».

Бывшие дипломаты выразили надежду, что «подавляющее большинство населения этой страны не станет активным или пассивным участником изменения внешней политики страны».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)