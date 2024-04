НПО обвиняют Анри Оханашвили в злоупотреблении полномочиями с целью заставить замолчать оппозицию

Двадцать местных неправительственных организаций 29 апреля опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что председатель Юридического комитета Парламента Анри Оханашвили «злоупотребляет своими полномочиями и ограничивает гарантированную Регламентом Парламента Грузии возможность депутатов оппонировать, задавайте острые вопросы и получать ответы».

Во время рассмотрения в комитете законопроекта об «иностранных агентах» Анри Оханашвили выдворил из зала более десяти оппозиционных депутатов. «Возможность задавать вопросы также ограничивается представителям общественных организаций», – говорится в заявлении.

По заявлению неправительственных организаций, практика лишения представителей оппозиции свободы слова и их выдворения «нарушает основополагающие принципы представительной демократии». Согласно заявлению, данные действия Оханашвили не соответствует нормам Регламента Парламента.

«При этом Оханашвили грубо вмешивается в право членов Парламента самим определять содержание вопроса и не предоставляет достаточно времени для вопросов, тем самым подавляя критическое мнение и искусственно создавая среду для однопартийного обсуждения «российского закона»», – говорится в заявлении.

Неправительственные организации призывают председателя Юридического комитета Парламента «ввиду высокого общественного интереса предоставить как можно больше возможностей присутствующим на заседании лицам задавать вопросы и выражать свое мнение».

