ГМ призывает сторонников провести акцию против «черных денег», «нападок на Церковь», «ЛГБТ-пропаганды»

«Грузинская мечта» призывает своих сторонников провести 29 апреля акцию у здания Парламента, чтобы «совместно сказать нет революции в Грузии с помощью черных денег, нападкам на Православную Церковь, политической интервенции с религиозной подоплекой, ЛГБТ-пропаганде, пропаганде наркотиков, дискредитации государственных учреждений, радикализму и финансированию т.н. поляризации». По информации проправительственного телевидения ПосТВ, на акции будет присутствовать также основатель и почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.

В заявлении, опубликованном 22 апреля, правящая партия заявляет, что, в отличие от прошлого года, «в этом году радикальной оппозиции удалось ввести в заблуждение лишь небольшое количество наших сограждан» и что «количество участников демонстраций, организованных политической оппозицией, на пике достигла 9 500 человек». «Очевидно, что многомиллионные инвестиции, вложенные в усиление радикальной оппозиции Кезерашвили, Хазарадзе и недобросовестными донорами богатых НПО, не оправдали себя», – заявляют в правящей партии.

Со ссылкой на социологическое исследование компании GORBI, «Грузинская мечта» утверждает, что ее рейтинг превышает 60 процентов, в то время как единственная оппозиционная партия (Национальное движение), которой удается преодолеть парламентский барьер, имеет рейтинг лишь 12 процентов. «На этом фоне политически обанкротившаяся радикальная оппозиция, богатые НПО и так называемы2 «президент» разговаривают с нами от имени народа, что вызывает праведное раздражение наших сторонников, абсолютного большинства населения Грузии», – говорится в заявлении.

«Мы покажем всем, где стоит подавляющее большинство грузинского народа, для кого драгоценны правда и истинные европейские ценности, для кого драгоценны наши традиционные национальные ценности – отчество, язык и вера», – заявляет «Грузинская Мечта», – «Вместе скажем «нет» черным деньгам и вместе скажем «да» прозрачности, истинному европейскому пути, независимой и суверенной Грузии!».

