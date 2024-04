CPAC: Премьер Кобахидзе защищает христианство и идентичность от «т.н. либералов»

Во время своего выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште 25 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал «т.н. либералов» и заявил, что они представляют угрозу христианству, национальной идентичности и государственному суверенитету.

Венгрия и ее премьер-министр Виктор Орбан принимают конференцию в третий раз. До премьер-министра Ираклия Кобахидзе его предшественник Ираклий Гарибашвили выступил на той же конференции в мае прошлого года.

«Развивавшиеся в последнее время и ожидаемые глобальные процессы показывают, что усилия по защите наших многовековых традиций и национальной идентичности должны быть еще более усилены», – сказал Кобахидзе, – «Сегодня т.н. либералы ставят под угрозу идентичность стран и наций по всему миру».

В своем выступлении премьер-министр Грузии акцентировал внимание на защите традиционных ценностей и национальной идентичности, в то же время он говорил о ЛГБТ «пропаганде» и «неконтролируемой миграции».

Угроза национальной идентичности и христианству

В начале своего выступления Кобахидзе рассказал о многовековой борьбе грузин и отметил, что «Отчество, язык и вера» являются тремя основными столпами, создающими «национальную идентичность Грузии с IV века, когда Грузия провозгласила христианство государственной религией».

Далее он обвинил «т.н. либералов» в том, что они попытались изменить концепцию национальной идентичности Грузии и «заменили слова – отчество, язык, вера на слова – отчество, язык, единство».

Премьер-министр Кобахидзе имел в виду клятву, которую дали молодежные группы 19 апреля в рамках протеста против законопроекта об «иностранных агентах». Протестующие действительно изменили формулировку, заявив, что хотят, чтобы клятва была более инклюзивной для страны, в которой проживают разнообразные религиозными группы. Ряд грузинских мыслителей поддержали такое изменение и заявили, что оно более точно отражает идеи Ильи Чавчавадзе, а самой религии в настоящее время не угрожает опасность от главной угрозы безопасности Грузии – православной России. Однако «Грузинская мечта» использовала это изменение как одно из главных инструментов атаки на протесты и заполнила улицы в масштабах страны и социальные сети плакатами «Отчество, язык, вера» с изображением собора Святой Троицы (Самеба).

Кобахидзе заявил, что «т.н. либералы» ставят под угрозу идентичность стран и наций по всему миру. «С такими рисками больше всего сталкиваются Европа и США, где т.н. либеральная идеология широкие распустила корни».

По словам премьер-министра, «неконтролируемая миграция представляет наибольшую угрозу национальной идентичности европейских стран». «Если процессы будут продолжаться нынешними темпами, местное население во многих европейских странах очень скоро станет меньшинством», – сказал он.

Кобахидзе заявил, что «т.н. либералы борются против христианства с особым энтузиазмом». По его словам, единственная разница между т.н. либералами и большевиками состоит в том, что большевики использовали молот в качестве главного оружия в борьбе с религией, а «т.н. либералы борются с христианством с помощью пропаганды, которая в условиях тотального контроля со стороны СМИ имеет гораздо большую силу, чем молот». Он также добавил, что «сегодня Грузинская Православная Церковь является особой мишенью их атак».

Премьер-министр также отметил, что «т.н. либералы» также борются против «такой важной опоры идентичности страны, как государственный суверенитет». По его словам, «в ближайшее время государственный суверенитет будет формально объявлен такой же неприемлемой ценностью, как сегодня декларируется национальная и религиозная идентичность страны».

«ЛГБТ-пропаганда»

В своем выступлении премьер-министр Грузии также предупредил об опасности «ЛГБТ-пропаганды». «По концепции т.н. либералов, не только страна и нация, даже личность не должны иметь какой-либо прочной идентичности. В личной жизни человека не должно быть никаких моральных ограничений», – сказал он.

Кобахидзе подчеркнул, что для «т.н. либералов» неприемлемо использование гендерно определяемых терминов, таких как, например, женщина и мужчина или мать и отец, и что согласно позиции «т.н. либералов», у человека не должно быть прочной гендерной идентичности, и он должен выбирать свой пол на любом этапе своей жизни. «Даже ребенок должен иметь право выбирать и менять свой пол», – добавил он.

«Эта пропаганда имеет тревожные результаты как в Европе, так и в США», – сказал премьер-министр и обратил внимание на рост числа людей в этих странах, идентифицирующих себя с ЛГБТ-сообществом. «Пропаганда утроила число ЛГБТ людей всего за 7 лет».

Кобахидзе обратил внимание на инициированное правящей партией анти-ЛГБТ законодательство и выразил надежду, что «вышеупомянутые законодательные изменения успешно будут противостоять т.н. либеральной идеологии и внесет значительный вклад в защиту семейных ценностей и несовершеннолетних».

Премьер-министр также обвинил «т.н. либералов» в проведении кампании за либерализацию наркополитики и отметили, что «наркотики должны превратить человека из мыслящего индивидуума в субъекта, лишенного ценностей».

Похвала Орбану

В своей речи Ираклий Кобахидзе, как и его предшественник в прошлом году, не пожалел слов похвалы в адрес своего венгерского коллеги и заявил, что «власти Венгрии, лично премьер-министр Виктор Орбан, твердо стоят на страже национальной и религиозной идентичности и традиционных ценностей Венгрии».

«Несмотря на сложнейшие вызовы, вы не допустили бесконтрольного въезда мигрантов в Венгрию, тем самым сохранив сильную национальную идентичность страны. Вы твердо стоите на страже христианства и христианских ценностей в Венгрии. Вы твердо противостоите против т.н. либеральной пропаганды, чтобы не допустить пагубного воздействия на детей и молодежь и колебаний их моральных ценностей», – сказал премьер-министр.

«Венгрия и ее власть, лично премьер-министр Виктор Орбан, являются образцом для подражания для всех, для кого слова Родина и патриотизм имеют особую ценность», – добавил он.

Грузия (все равно) хочет вступить в ЕС

В своем выступлении премьер-министр еще раз подтвердил, что вступление в Евросоюз остается главным внешнеполитическим приоритетом Грузии и грузинского народа. Премьер-министр сделал это заявление на фоне растущей антизападной риторики властей и предупреждений от европейских чиновников и дипломатов о том, что принятие закона об «иностранных агентах» помешает европейской интеграции Грузии.

«Я уверен, что очень скоро Грузия станет полноправным членом европейской семьи», – сказал премьер-министр, – «Пусть Бог даст нам силы и направит нас в этом важнейшем деле».

