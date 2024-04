Премьер Грузии выступит на Конференции консервативных политических действий в Венгрии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступит с речью на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште 25 апреля. Согласно программе конференции, пройдут панельные дискуссии на темы «Суверенитет жив, глобализм умирает», «Спасайте Запад, защищайте границы» и «Мы побеждаем, они проигрывают – 2024 год, избирательный супергод».

Как и в прошлом году, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступит на конференции с основной речью. Среди других выступающих будут – бывший премьер-министр Словении Янез Янша, бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт, президент крайне правой испанской партии «Вокс» Сантьяго Абаскаль и президент правой Голландской «Партии свободы» Герт Вайлдерс.

Первая конференция CPAC прошла в Будапеште в 2022 году и была посвящена ценностям «Бога, страны и семьи». Следует отметить, что бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил на второй конференции, состоявшейся в Будапеште в 2023 году.

В своей речи Гарибашвили высоко оценил защиту Венгрией своих национальных интересов и фундаментальных ценностей, назвав Орбана «поистине образцовым политиком, бойцом христианином». Гарибашвили заявил, что определенные силы пытаются достичь своих целей, «разрушая традиционные семейные ценности и навязывая ложную свободу –ЛГБТ пропагандой, попыткой легализовать смену пола для несовершеннолетних детей – в обход родителей».

После участия Гарибашвили в конференции партия Европейских социалистов раскритиковала бывшего премьер-министра и заявила, что оценит статус сотрудничества с «Грузинской мечтой» на встрече, запланированной на июнь 2023 года. В ответ на это тогдашний председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что «мы приняли решение оставить статус члена-наблюдателя партии «Европейских социалистов» и другие объединения, связанные с «Европейскими социалистами». В июне партия Европейских социалистов официально прекратила членство «Грузинской мечты».

