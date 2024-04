Шалва Папуашвили: Налицо попытка запретить обсуждение законопроекта об «иноагентах»

Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили в беседе с представителями СМИ 23 апреля заявил, что финансирование от ЕС в Грузии непрозрачно. В ответ на международную и местную критику законопроекта об «иностранных агентах», вновь инициированного «Грузинской мечтой», он заявил, что «налицо попытка запретить дискуссию». Папуашвили также выразил уверенность, что «Жозеп Борель не читал этот законопроект».

«Финансирование от ЕС в Грузии непрозрачно»

Председатель Парламента заявил, что принятие законопроекта об «иностранных агентах» основано на интересах грузинского народа. Это может не входить в интересы других, особенно в интересы тех, чьи финансы поступают в Грузию непрозрачным образом, и, к сожалению, финансирование ЕС в Грузии также непрозрачно».

Он упомянул «Европейской фонд демократии» и заявил, что эта организация «скрывает собственное финансирование» в Грузии, и это то, что как раз противоречит европейским ценностям».

Папуашвили также заявил, что в течение года пытался убедить европейские структуры в том, что «тайное финансирование радикальных группировок и политических партий в Грузии, отходя от европейских ценностей, является неправильным поступком». «К сожалению, я не смог, поэтому нам приходится принимать закон», – добавил он.

«Налицо попытка запретить дискуссию»

Папуашвили заявил, что противники закона отказываются обсуждать его содержание и пытаются запретить дискуссию.

«На самом деле, налицо попытка запретить дискуссию, что является антиевропейским поведением. На самом деле имеет место попытка подавить здравый смысл, что является антиевропейским поведением. На самом деле, есть попытка вести разговор лозунгами, а не содержанием», – сказал он, добавив, что парламентское большинство предлагает «радикальной оппозиции» обсудить содержание. Но «что они делают, срывают плакаты, где указана ссылка на законопроект и не хотят, чтобы люди его прочитали. Они хотят держать общество без этой информации».

«Боррель не читал законопроект»

Тогда журналисты спросили его, какой ответ он дал бы международным противникам законопроекта, таким как верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, на что Папуашвили ответил: «я уверен, что Жозеп Боррель не читал этот законопроект, я абсолютно уверен».

Несмотря на резкую критику со стороны международных и внутриполитических кругов и продолжающиеся протесты значительной части общественности, правящее большинство настойчиво продолжает процесс принятия законопроекта, мишенью которого являются финансируемые Западом местные неправительственные организации и независимые критически настроенные СМИ.

И когда Запад говорит властям Грузии, что закон об «иностранных агентах» отдалит страну от европейского пути, правящая партия по-прежнему акцентирует внимание на необходимости «прозрачности» НПО.

Парламент принял законопроект в первом чтении 17 апреля. Второе слушание, предположительно, состоится на следующей неделе, с 29 апреля по 2 мая.

