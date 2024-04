Премьер-министр защищает законопроект, ОГО и президента называет «иноагентами»

Несмотря на резкую критику со стороны международных партнеров законопроекта об «иностранных агентах», принятого парламентским большинством в первом чтении 17 апреля, премьер-министр Ираклий Кобахидзе на почти двухчасовой пресс-конференции заявил, что правящая партия привержена европейскому пути. Он еще раз раскритиковал НПО, политических оппонентов и международных партнеров за отсутствие прозрачности. По его словам, все эти силы в прошлом пытались подорвать мир и стабильность Грузии. Затем он заявил, что если бы закон действовал, он стал бы сдерживающим фактором.

В начале своего выступления на пресс-конференции Кобахидзе заявил, что у противников закона нет аргументов, и отметил, что закон «именно европейский, поскольку в его основе лежат одни из важнейших европейских ценностей – прозрачность и подотчетность». По его словам, «проект закона является грузинским, исходя из того, что он защищает важнейший принцип грузинской государственности – государственный национальный суверенитет».

Несмотря на то, что ряд международных партнеров однозначно опровергли, что инициированный «Грузинской мечтой» законопроект имеет какое-либо отношение к западному законодательству, Кобахидзе заявил, что «в США действуют гораздо более строгие стандарты прозрачности, а Европейская комиссия одобрила законопроект с гораздо более строгими стандартами. Кроме того, во многих странах-членах ЕС применяются законы с гораздо более строгими стандартами».

Что касается аргумента неправительственных организаций о том, что они регулярно предоставляют финансовые отчеты в налоговые органы и что их отчеты общедоступны, Кобахидзе сказал: «мы извлекли данные семи организаций, включая самые богатые, и оказалось, что максимум 18 % финансов этих организаций не были прозрачными… Что касается публичности, ноль процентов этих средств являются публичными».

Отвечая на критику о том, что мишенью «Грузинской мечты» являются западные фонды и организации, Кобахидзе отметил, что «прозрачность в равной степени касается всех – и врагов, и друзей… Прозрачность – это, прежде всего, ответственность друзей и подотчетность перед обществом».

Что касается критики того, что «Грузинская мечта» проводит пророссийскую политику, Кобахидзе заявил, что благодаря действиям правящей партии «сегодня пророссийские силы практически исчезли из политического пространства», тогда как в первые годы «Грузинской мечты» «пророссийские партии и кандидаты раньше набирали на выборах около 20 процентов голосов». Он также отметил, что «единственная организация, которая была активной в последнее время, – это «Альт-Инфо», у нее сегодня экзистенциальные проблемы».

О НПО

Премьер-министр Кобахидзе повторил аргумент своей партии о том, что после отзыва закона об «иностранных агентах» в марте 2023 года правительство попросило партнеров — фонды и международные организации — сделать свою деятельность прозрачной. «Были первоначальные обещания, но, к сожалению, несмотря на это, прозрачность так и не была обеспечена».

Затем он еще раз обосновал необходимость принятия законопроекта и отметил:

В 2020 и 2022 годах «у НПО было две попытки организовать революцию в Грузии». В первом случае он обвинил «Справедливые выборы» в фальсификации результатов параллельного подсчета голосов. Во втором случае, по его словам, на сцену напрямую вышли неправительственные организации, требовавшие отставки правительства и создания технического правительства с собственным участием. «Это было прямое участие в революционном процессе, прямое вхождение в политику». По словам премьер-министра, «когда вступил в силу закон о прозрачности иностранного влияния, я думаю, что НПО не решились бы на все это и бережнее относились бы к репутации доноров».

Кобахидзе также отметил, что неправительственные организации активно пытаются атаковать Православную Церковь и нанести ущерб ее репутации. Он обвинил «определенные группы» в «поощрении религиозного экстремизма». По его словам, эти организации «открыто поддерживают подобную деятельность, направленную на политическое вмешательство в Грузию религиозного содержания».

Отметив, что «в Грузии должны быть защищены права каждого», премьер-министр обвинил неправительственные организации в причастности к «ЛГБТ-пропаганде».

Он также отметил, что «конкретные НПО участвуют в реализации стратегических экономических проектов», в том числе в энергетической сфере.

Премьер-министр заявил, что неправительственные организации предпринимают «систематические попытки дискредитировать государственные институты», в ходе чего «особыми объектами атак стали суды и полиция».

Премьер-министр также отметил, что «в 2022 году НПО открыто присоединились к кампании второго фронта. В первые дни после начала войны они требовали введения санкций (против России), отправки бойцов добровольцев в Украину с официального одобрения правительства, что означало крах экономики страны… и вовлечения Грузии в военный конфликт».

Премьер-министр также заявил, что неправительственные организации являются «одним из главных источников радикализма и т.н. поляризации в политической жизни Грузии». В этом контексте он назвал Европейский фонд за демократию (EED) и обвинил его в «финансировании поляризации» в Грузии.

«Если бы НПО добились того, чего они активно пытались сделать в 2020-2022 годах, а именно смены власти посредством революции, сегодня Грузия оказалась бы в худшем положении, чем Украина… и мир, и европейская интеграция остались бы позади», – сказал Кобахидзе.

Он также заявил, что «если бы в эти годы действовал закон о прозрачности иностранного влияния, донорам было бы трудно открыто финансировать поляризацию в Грузии, а соответствующим НПО было бы трудно так открыто поощрять поляризацию в нашей стране».

По словам премьер-министра, Грузия – демократическая страна, и только власть говорит от имени народа. В этом контексте он заявил, что имеют место «грубые попытки» вмешательства в суверенитет страны и требования революции, добавив, что это является ярким свидетельством того, почему в Грузии необходима прозрачность иностранного влияния.

Суверенитет прежде всего

Премьер-министр Кобахидзе еще раз повторил, что законопроект об «иностранных агентах» направлен на защиту суверенитета Грузии и «защиту Грузии от украинизации».

Несмотря на постоянные предупреждения западных партнеров о том, что в случае принятия законопроекта страна отойдет от европейского пути, Кобахидзе заявил, что это приблизит Грузию к Евросоюзу.

По его словам, «печально», что в заявлениях американских и европейских политиков «не было приведено никаких аргументов». В этом контексте он упомянул критику со стороны генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и канцлера ФРГ Олафа Шольца и заявил, что «необоснованные заявления не могут быть основанием для пересмотра нашего решения. Поэтому я еще раз предлагаю всем открытую дискуссию по законопроекту».

«Грузия – маленькое, но независимое и гордое государство… поэтому мы не можем позволить, чтобы кто-либо давал нам указания без аргументов», – заявил премьер-министр. «Неаргументированные заявления не могут стать основанием для пересмотра нашего решения».

В то же время премьер-министр раскритиковал продолжающийся протест против законопроекта в Тбилиси и заявил, что это политически мотивированный протест. «Это просто парадокс, что митинги проходят под лозунгом не отстаивания суверенитета», – сказал он.

Президент Зурабишвили «агент партии глобальной войны»

Отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр заявил, что «мы должны довести процесс до конца в отношении закона, это вопрос достоинства. Мы должны защищать интересы общества, суверенитет государства, а главное, мы не должны позволять никому вводить наше общество в заблуждение». Он также заявил, что, если закон будет существовать, «у доноров не будет искушения финансировать неправильные действия, например, способствовать поляризации, радикализации, попытаться за эти несколько лет еще раз организовать революцию, попытаться украинизировать нас». Он также заявил, что власть будет строго противодействовать любым попыткам провокаций.

Премьер-министр Кобахидзе заявил, что предстоящие парламентские выборы в Грузии также станут «референдумом» по поводу закона об иностранных агентах. В этом контексте он призвал президента Саломе Зурабишвили не выступать от имени народа. «Саломе Зурабишвили сама является агентом иностранного влияния. Соответственно, единственная, чьим голосом является Саломе Зурабишвили, — это соответствующая иностранная сила, партия глобальной войны, о которой мы говорили много раз».

Нападки на канцлера и посла Германии

Премьер-министр повторил, что международные партнеры Грузии, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, не могут представить ни одного аргумента относительно того, почему закон несовместим с законодательством ЕС. «На самом деле наша терминология не повторяет российскую терминологию, а повторяет европейскую».

Затем премьер-министр атаковал посла Германии в Грузии и обвинил его в распространении ложной информации. По его словам, посол иногда «ходит вместе с (партией) Лело в рамках предвыборной агитации и, может быть, там он получил эту информацию, я не знаю».

«Это неправильно, прежде всего, когда вы арендуете дом Хазарадзе, а затем в рамках политической кампании следуете за Хазарадзе в Болниси. Это просто неправильно. Соответственно, я не удивлен, что в качестве переводчика наняли одно из лиц одной из радикальных партий», – сказал Кобахидзе. «Грузинская мечта» после совместной пресс-конференции канцлера Германии Олафа Шольца и Ираклия Кобахидзе заявила, что переводчик Заал Андроникашвили, который одновременно является писателем и ученым, неправильно перевел слова Шольца, поскольку он предвзят. Посол Германии официально опроверг это утверждение.

