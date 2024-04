Жозеп Борель: «Этот закон несовместим с ценностями ЕС»

На пресс-конференции, состоявшейся после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге 22 апреля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что министры обсудили ситуацию в Грузии и «выразили обеспокоенность» по поводу проекта закона об «иностранных агентах». Он напомнил, что власти Грузии обещали отозвать законопроект и больше не инициировать его, однако это обещание «не было выполнено».

Верховный представитель также напомнил, что на прошлой неделе он и европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархей выступили с заявлением, в котором подчеркнули, что закон несовместим с ценностями ЕС. Отметив, что Еврокомиссия должна представить ежегодный отчет о расширении, он повторил: «мы очень обеспокоены тем, что этот закон вновь представлен в Парламент».

На заседании Европарламента 23 апреля в Страсбурге будет обсуждаться текущая ситуация в Грузии. Планируется также принятие резолюции по Грузии.

