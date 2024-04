Грузинские дипломаты: власть Иванишвили саботирует интеграцию в ЕС

Клуб дипломатов Грузии, объединяющий более 20 бывших грузинских дипломатов, опубликовал совместное заявление, которое осуждает повторно инициированный «Грузинской мечтой» законопроект об «иностранных агентах» и выражает солидарность с теми гражданами, которые протестуют против законопроекта.

В заявлении бывшие дипломаты заявляют, что Грузия находится «на историческом перепутье» и что «если реформы будут проведены, Грузия станет членом Европейского Союза всего за шесть лет».

Однако, по их мнению, вместо проведения реформ власти «Грузинской мечты» саботируют европейский путь Грузии: «вместо (реформ) власть Иванишвили пытается перечеркнуть заветную мечту многих поколений грузинского народа и превратить страну в губернию России».

«Правительство Иванишвили годами втихую саботировало европейский курс Грузии, а теперь перешло к открытой атаке и пытается окончательно сделать нас сферой влияния Кремля», – говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что, принимая российский закон об «иностранных агентах», «Грузинская мечта» пытается уничтожить гражданское общество и неправительственные организации, «благодаря усилиям которых в прошлом году Евросоюз предоставил нам статус кандидата».

«Ветераны-дипломаты Грузии выражают полную солидарность с тысячами патриотов, борющихся за независимость страны, демократию и европейское будущее, и мы призываем наших коллег-грузинских дипломатов и международное сообщество твердо стоять на стороне грузинского народа», – говорится в заявлении.

