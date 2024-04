Президент Зурабишвили обсудила ситуацию в стране с послами ЕС и стран-членов ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 17 апреля приняла во дворце Орбелиани послов Евросоюза и стран-членов ЕС и беседовала с ними о развивающихся в стране событиях, в частности, о проекте закона «О прозрачности иностранного влияния».

По информации Администрации президента, на встрече президент акцентировала внимание на важности поддержки международным сообществом европейского пути Грузии и отметила, что цель России – дестабилизировать страну и расколоть общество, чего она не должна достичь в Грузии.

«Ваша поддержка важна для страны, и продолжайте эту поддержку», – обратилась президент к послам.

По словам президента, также важно активизировать визиты европейских лидеров на высоком уровне, что само по себе будет выражением поддержки.

По заявлению президента, в сложившейся в стране ситуации важно также, чтобы люди свободно выражали свое мнение и сделали свой выбор на выборах.

По информации Администрации президента, посол ЕС Павел Херчински заявил, что законопроект об «иностранных агентах» противоречит и угрожает европейскому пути Грузии.

