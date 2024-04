Главу Парламента обвиняют в сокрытии письма комиссара СЕ по правам человека законопроекте об «иностранных агентах»

В письме на имя председателя Парламента Грузии Шалвы Папуашвили от 11 апреля, которое было опубликовано в СМИ 16 апреля, комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти призывает членов Парламента «воздерживаться от принятия т.н. закона об иностранных агентах» и обсудить с местными и международными партнерами вопросы обеспечения благоприятной среды для организаций гражданского общества. О серьезности беспокойства свидетельствует и тот факт, что в письме подчеркивается просьба довести его до всех членов Парламента. Однако, похоже, письмо не было распространено среди депутатов.

Несмотря на просьбу комиссара распространить письмо среди членов Парламента, Папуашвили скрыл письмо, в связи с чем депутат от партии «Лело» Ана Нацвлишвили обвинила его в отсутствии прозрачности.

Письмо комиссара по правам человека

Комиссар говорит о потенциальном влиянии законопроекта на права человека и подчеркивает важность свободы объединений и выражения мнений. Он цитирует, например, разбирательства Европейского суда по правам человека и рекомендации Комитета министров. В письме подчеркивается необходимость сохранения независимости и многообразия организаций гражданского общества и СМИ.

Одно из основных опасений, высказанных комиссаром, касается необходимости и пропорциональности мер, предложенных в законопроекте, а также возможных дискриминационных последствий в зависимости от источников финансирования. Он также указывает на возможную стигматизацию и дискредитацию организаций гражданского общества и СМИ, получающих иностранное финансирование. Комиссар отмечает, что «нельзя добиваться прозрачности непропорциональными средствами и в ущерб эффективному осуществлению прав и свобод человека».

Комиссар пишет: «я также считаю, что используемый в законопроекте термин «организация, проводящая интересы иностранного влияния», подразумевает высокий уровень зависимости и контроля между организацией, получающей иностранное финансирование, и организацией-донором. Очевидно, это не соответствует требованию получения из-за границы только более 20% общего годового дохода – прямо или даже косвенно».

Ответ Папуашвили

В ответном письме от 16 апреля Папуашвили отвергает все опасения, высказанные в письме комиссара по правам человека, и вместо этого подчеркивает содержащуюся в законопроекте «обязательство повысить прозрачность», что является «фундаментальным аспектом демократии».

Шалва Папуашвили заявляет, что законопроект соответствует европейским стандартам в области прав человека, добавляя, что закон бросит вызов иностранному влиянию, одновременно соблюдая основные права, включая свободу объединений и выражения мнений. По его словам, «законопроект предусматривает единственное обязательство ежегодного декларирования финансирования» и не имеет ничего общего с возможной стигматизацией неправительственных организаций. Председатель Парламента заявил, что для решения существующих опасений из законопроекта был исключен термин «иностранный агент» и вместо него добавлена ​​формулировка «организация, проводящая интересы иностранного влияния».

«Одной из основных причин, по которой мы провалили этот закон в прошлом году, было соглашение и понимание того, что как грузинские, так и иностранные организации будут публиковать информацию о своем финансировании и проактивно предоставлять нам эту информацию», – сказал Папуашвили, – «Мы пытались установить партнерские отношения с крупными донорскими организациями на добровольной основе, но, несмотря на наши усилия, ситуация ухудшилась… Печальная реальность в Грузии заключается в том, что некоторые некоммерческие организации продолжают уклоняться от требований прозрачности и тайно влиять на политические, экономические процессы и процессы безопасности».

Глава Парламента также заявил, что «проект закона повысит уровень ответственности и подотчетности ОГО», который, по его словам, пошатнулся «из-за скандалов, связанных с вмешательством в политику».

Папуашвили также отметил, что законопроект повысит доверие общественности к ОГО, а также «улучшит целостность политической и избирательной системы в Грузии и позволит некоммерческим организациям более инклюзивно участвовать в разработке государственной политики».

