Параллельно с обсуждением в Парламенте законопроекта об «иноагентах» ситуация на митинге обострилась

16 апреля граждане вновь собрались у здания Парламента в Тбилиси, где депутаты планируют принять в первом чтении законопроект об «иностранных агентах».

Полиция стала применять силу против группы протестующих, в основном активистов оппозиции, которые пытались заблокировать боковой вход во двор Парламента. На месте происшествия также присутствовали лидеры партии «Ахали» Ника Мелия и Ника Гварамия.

Активисты, студенты и граждане начали собираться перед парламентом в 19:00 по местному времени. Вчера, 15 апреля, на акцию протеста, предположительно, собрались более 20 тысяч человек.

Обсуждение законопроекта об «иноагентах» депутаты правящей партии перенесли на 17 апреля, где планируется принять в первом чтении.

Вскоре после окончания заседания парламента ситуация за пределами здания Парламента между спецназом и гражданами обострилась. По имеющимся данным, против нескольких демонстрантов был применен перцовый спрей. Нескольких демонстрантов задержали.

