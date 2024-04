Павел Херчински: Законопроект об «иноагентах» положительную оценку Еврокомиссии «очень осложнит»

Посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински заявил, что «время истекает» и Грузия должна «как можно быстрее» реализовать все девять шагов, определенных Еврокомиссией для начала переговоров о вступлении. Посол также прокомментировал повторное инициирование законопроекта об «иностранных агентах», заявив, что «этот закон просто не является хорошим». По его словам, «это не европейский закон, это не американский закон» и он «несовместим с нормами и ценностями Евросоюза».

11 апреля, в беседе с представителями СМИ в рамках мероприятия неправительственных организаций, посол отметил, что рекомендация Еврокомиссии об открытии переговоров о вступлении будет положительной или отрицательной «зависит только от того, насколько быстро и твердо девять шагов будут реализованы в Грузии».

Посол Херчински подчеркнул, что для того, чтобы страну затронуло очередное расширение ЕС, необходимо провести реформы. «Это в руках грузинской политической элиты», – сказал посол и выразил надежду, что предстоящие парламентские выборы не помешают прогрессу реформ.

Он также заявил, что принятие закона об «иностранных агентах» «очень затруднит Европейскую комиссию дать положительную оценку». «Я также понимаю, что есть и другие способы обеспечить прозрачность, и мы все за прозрачность. Но это не должно происходить за счет ограничения возможности очень хорошей, очень важной и необходимой работы, которую организации гражданского общества выполняют на благо Грузии», – сказал он.

По заявлению посла ЕС, Евросоюз принял «историческое решение», когда выразил готовность открыть свои двери для Грузии в качестве полноправного члена. «Я искренне надеюсь, как и подавляющее большинство населения Грузии, что Грузия снова станет лидером и что Грузия станет частью будущего расширения, – сказал посол.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)