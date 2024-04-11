Отборочная комиссия в Совет директоров НБГ. Фото: Администрация президента Грузии
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Президент Зурабишвили создала отборочную комиссию по кандидатам в члены Совета Национального банка

Civil.ge Send an email 11/04/2024 - 15:30
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10 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили создала Комиссию по отбору кандидатов в члены Совета Национального банка и провела ее первое рабочее заседание во дворце Орбелиани. Комиссия согласовала порядок отбора кандидатов, критерии оценки и график работы.

Членами отборочной комиссии являются:

  • Тамар Сулухия – директор Международной школы экономики (ISET) и НИИ ISET ТГУ, председатель комиссии;
  • Арчил Мествиришвили – бывший исполняющий обязанности президента Национального банка Грузии и член совета, эксперт МВФ;
  • Николоз Кавелашвили – декан Факультета бизнеса, технологий и образования Государственного университета Илии;
  • Георгий Хиштовани – Исследовательский центр PMC, директор по исследованиям;
  • Георгий Исакадзе – генеральный продюсер медиакомпании BMG;
  • Кетеван Татошвили – советник президента Грузии по связям с международными организациями и социально-экономическим вопросам, секретарь комиссии

В настоящее время в Совете Национального банка Грузии имеется 4 вакантных должности. В Администрацию президента подано 28 заявок на членство в Совете НБГ. Комиссия представит отобранных кандидатов президенту Грузии до 20 апреля 2024 года.

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Civil.ge Send an email 11/04/2024 - 15:30
10 1 minute read

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