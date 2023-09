Несмотря на противодействие президента, Парламент поддержал двух новых членов Совета НБГ

Парламент Грузии на своем сегодняшнем заседании, несмотря на противодействие президента Саломе Зурабишвили, поддержал избрание Наны Кеинишвили и Теймураза Хомерики членами правления Национального банка.

На прошлой неделе президент выдвинула обоих кандидатов. Однако ее парламентский секретарь заявил сегодня, что после событий вокруг Национального банка в последние два дня президент Грузии отказывается выдвигать кандидатуры.

Тем не менее, парламентское большинство все же поддержало их избрание. Председатель Парламента Шалва Папуашвили перед голосованием заявил, что у них есть письменное согласие Наны Кеинишвили и Теймураза Хомерики.

Неизбрание хотя бы одного нового кандидата в ближайшие два месяца может привести к бездействию НБГ. Обеспокоенность возникла после того, как вчера подали в отставку трое членов Совета НБГ. Закон требует, чтобы совет функционировал как минимум пятью активными членами из девяти.

Новые члены совета

Нана Кеинишвили является технологом по хранению и первичной переработке фруктов и овощей. Образование получила в 1981-1986 годах в Государственном сельскохозяйственном институте Грузии. В 2005 году Кеинишвили стала доктором экономических наук, а с 2022 года — академиком Международной светской научной академии Фазиси. В 2012-2016 годах Нана Кеинишвили вошла в Парламент по партийному списку «Грузинской мечты» и заняла должность заместителя председателя Финансово-бюджетного комитета. До того она был президентом Общества Красного Креста Грузии в 2001-2012 годах.

Теймураз Хомерики в 1990-1995 годах изучал юриспруденцию и экономику-финансы одновременно в Тбилисском государственном университете. В 2004-2005 годах получил степень магистра в области государственных финансов в Высшем институте политических исследований в Токио. Хомерики окончил в 2015-2016 годах Высшую школу исследований международного развития в Женеве – магистерскую программу для руководителей, диплом в области политики и практики развития. Теймураз Хомерики был координатором национальных программ Швейцарского офиса сотрудничества на Южном Кавказе, директором Института ценностей, заведующим отделом Бюджетного офиса Парламента Грузии.

