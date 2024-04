Грузия чтит память героев 9 апреля

Сегодня Грузия чтит память 21 мирного грузинского протестующего, которые 35 лет назад боролись за независимость страны и были убиты советскими войсками.

9 апреля 1989 года около 4 часов утра советские войска жестоко разогнали антисоветский митинг перед тогдашним Домом правительства (ныне Парламент) в Тбилиси, в результате чего погиб по меньшей мере 21 человек и сотни получили различные увечья.

В 1991 году в тот же день Верховный Совет Грузии по итогам референдума 31 марта того же года принял акт о восстановлении независимости Грузии. На референдуме абсолютное большинство граждан поддержало отделение Грузии от Советского Союза и восстановление независимости.

К Мемориалу 9 апреля, который установлен перед зданием Парламента, пришли премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с мэром Тбилиси Кахой Каладзе, представителями исполнительной и законодательной власти. Память погибших 9 апреля 1989 года также почтили лидеры оппозиции, иностранные дипломаты и простые граждане.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая также почтила память погибших 9 апреля 1989 года, заявила: «сегодня, как бы мы ни думали, что произошла великая трагедия, а произошла действительно великая трагедия, это день великой победы, день, когда мы должны знать, что ничто не может угрожать Грузии и ее независимости. Это день величайшей победы Грузии, ради независимости Грузии, и суть этого дня в том, что никто не сможет угрожать независимости Грузии».

Президент провела параллель между прошлой и нынешней борьбой грузин за свободу и независимость и подчеркнула: «тот факт, что 8 апреля некоторые люди осмелились еще раз внести российский закон, является самым большим признаком их поражения. Сегодня, завтра и послезавтра никто в Грузии не сможет победить никогда, кто войдет в Грузию с российским знаком, российским флагом и российским порабощением… Главное, чтобы мы знали, чего хотим – мы хотим того, что произошло 9 апреля (1989 г.), или мы хотим того, что произошло 9 апреля 1991 года. Выбор для Грузии – либо независимость, либо рабство; либо Европа, либо Россия. И мы знаем, чего хотим».

Шалва Папуашвили, председатель Парламента: «Наряду с тяжелейшей трагедией, 9 апреля – день самоопределения и единства грузинской нации. Он волнует нас своим единодушием и духом, отвагой и любовью, и в то же время заставляет задуматься, учит и предостерегает. 9 апреля, день восстановления грузинской государственности и независимости, останется символом победы и единства в истории нашего народа».

Мэр Тбилиси Каха Каладзе написал в Facebook: «9 апреля – одна из трагических дат в новейшей истории Грузии. С другой стороны, этот день является символом пробуждения, единства и борьбы нации за свободу. Ровно через 2 года после этой трагедии Грузия обрела независимость… Эта дата еще раз напоминает нам о силе нашего единства, которое мы должны направить на развитие и консолидацию страны».

Лидеры оппозиции также почтили память погибших 9 апреля.

Бадри Джапаридзе, «Лело за Грузию»: «сегодня трагический день в истории нашей страны, но в то же время это и день победы. 9 апреля 1989 года мы стали свидетелями жертвы наших соотечественников за свободу, но в 1991 году эта жертва привела к тому, что мы восстановили независимость нашей страны… Очевидно, сегодняшний день еще раз напоминает нам, что мы не имеем права отдыхать, пока не достигнем нашей конечной цели. Цель – чтобы наша страна раз и навсегда освободилась от давления, которое мы всегда испытывали в эти годы со стороны нашего северного соседа – России».

Георгий Гахария, «За Грузию»: «это тяжелейший день в новейшей истории, но… он обнадеживает, особенно обнадеживает, когда мы надеемся на независимость, единство и объединение страны. Когда мы не можем разобрать, кто наш враг, а кто наш друг, то, конечно, это немного грустные дни, но я думаю, прошло 35 лет, и мы должны закончить великое национальное движение грузин, которое начали эти люди».

Гиги Церетели, «Европейская Грузия»: «сегодня мы вспоминаем этих людей, и в то же время консолидация в этот очень тяжелый и достойный гордости день для нашей страны показала, что нет такой силы, если это решение народа, если у нации есть заряд, ее независимость не находится под угрозой».

