СГБ комментирует обвинения по поводу «гаванского синдрома»

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) 9 апреля обвинила грузинские СМИ в попытке дискредитировать службу после того, как они распространили информацию о совместном журналистском расследовании «60 Minutes», «The Insider» и «Der Spiegel», согласно которому, американские дипломаты в Тбилиси стали мишенью российской акустической атаки, получившей название «гаванского синдрома».

В СГБ заявили, что Центральное разведывательное управление и Госдепартамент США «сами поставили под сомнение реальность результатов предполагаемого журналистского расследования и не подтвердили существование фактов, опубликованных журналистами». СГБ заявила, что реакция США была «вполне исчерпывающей» и «полностью удовлетворяла общественный интерес». Следовательно, Служба госбезопасности Грузии считает, что не стоит лишний раз доказывать необоснованность существующей версии.

«К сожалению, несмотря на исчерпывающие разъяснения американских партнеров, в Грузии все еще нашлись политически ангажированные лица и СМИ, которые пытались использовать этот вопрос, как всегда, для спекуляций и попытки дискредитации СГБ», – говорится в заявлении СГБ.

В Службе госбезопасности подчеркивают, что в условиях возросших вызовов в регионе безопасность в стране поддерживается на максимальном уровне, что «нашло свое отражение и в мирном сосуществовании последних лет».

